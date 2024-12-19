'Мир возможен через силу': Мусиенко объяснил, почему не стоит спешить с переговорами, и указал на 'дьявола в деталях' в отношении миротворцев

Украине не следует торопиться с началом переговорного процесса, поскольку для этого нужно, чтобы сложились соответствующие условия. Сейчас для нас важно добиться позиции силы, за которую идет борьба.

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Такое мнение высказал руководитель Центра правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко в интервью телеканалу "Мы Украина". По его словам, обсуждаются две основные идеи для возможного вступления Украины в переговоры: первая — гарантии безопасности, членство в НАТО и ЕС, вторая — возможность размещения на территории Украины войск европейских государств.

"Самые базовые идеи – это НАТО, это опять же мир через силу, и это войска", – отмечает Мусиенко.

Третий аспект, по словам Мусиенко, состоит в том, что Россия пока не готова к переговорам, поскольку считает, что она продолжает наступать и увеличивает давление в надежде на достижение успехов на фронте, чтобы принудить Украину и США к уступкам.

Есть идея заморозить конфликт, отложить его, однако Украина категорически против этого подхода. Кроме того, он отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также выразил мнение, что Украине не следует торопиться с переговорным процессом, а давление со стороны международных партнеров не нужен — нужно дождаться соответствующих условий.

"Есть еще одна мысль: что давайте нажмем на Украину и она идет на мир. Пусть Украина идет на уступки, забудем о Кремле. И это сегодня тот нарратив, который надо перебить. Над этим работает власть", – подчеркнул Мусиенко.

Эксперт также отметил, что в Украине не исключают также идею миротворцев, однако в этом вопросе нашему государству следует быть особенно осторожным.

"Издание Reuters писало ссылаясь на украинский источник, о том, что идея миротворцев не исключается, что она обсуждается. Эта идея на слуху, но там самое важное, что дьявол в деталях. Потому что главное детали: цель этой миссии, что она будет делать, где, на каких условиях, какие страны, в каком количестве, какой будет их функционал, и так далее. То есть это все то, что сейчас обсуждается и что важно для Украины", – рассказал Мусиенко.

Он также отметил, что в Украине активно обсуждается возможная политика Дональда Трампа в отношении Украины и войны, но его окончательная позиция еще не определена. В настоящее время идет процесс обсуждения, однако Украина не ориентируется полностью на мнение Трампа и, в первую очередь, продолжает принимать меры по защите своих национальных интересов.

"Для того, чтобы эта позиция сформировалась, пожалуй, нужно определенное время. Но это не значит, что эта позиция будет сформирована 100% в пользу Украины. Мы этого хотим и стремимся, но значит ли это, что она такой будет – нет", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что 18 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем обсуждения стала война России против Украины. По информации британского правительства, премьер подчеркнул важность поддержки Украины в условиях российской агрессии и необходимость предоставления Киеву "наиболее сильной позиции". В Лондоне не сообщили, какую именно позицию по этому вопросу высказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что ситуация с так называемым рождественским перемирием, которое премьер Венгрии Виктор Орбан якобы предложил России и Украине, указывает на начало кампании по дискредитации позиции Киева. Это предположительно связано с определенными договоренностями между Орбаном и российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике попытки Орбана стать "посредником" между Киевом и администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа в вопросе завершения войны. По его мнению, это не что иное, как пиар, ведь у Будапешта нет никаких рычагов влияния на российского диктатора Путина.

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