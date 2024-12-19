'Это очередная информатака': Огрызко объяснил, что стоит за предложением Орбана о рождественском перемирии в Украине

Ситуация с так называемым рождественским перемирием, которое премьер Венгрии Виктор Орбан якобы предложил России и Украине, свидетельствует о начале кампании по дискредитации позиции Киева. Очевидно, речь идет об определенных договоренностях между ним и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Публичные заявления венгерского политика свидетельствуют о том, что это было запланировано как провокация. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он подчеркнул, что подготовка к переговорам между воюющими странами организуется совсем не так. Ведь сначала идут контакты с обеими сторонами, обсуждаются возможные детали, что в целом является довольно сложным процессом.

"И это не делается выходом в СМИ и объявлением какого-либо плана. То есть, это такие вещи, повторяю, они очень тихо, предварительно готовятся", – добавил собеседник.

По его мнению, то, что Орбан вышел сразу на публику, свидетельствует, что с самого начала это было запланировано как провокация, чтобы показать Украину в недостойном свете. Это очередная информационная атака на Киев.

"И здесь Орбан продолжает исполнять роль этого "пятиколонника" из Москвы, который будет делать все для того, чтобы оправдать Путина и очернить Украину. Здесь, к сожалению, ничего нового нет", – подчеркнул Огрызко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике попытки Орбана стать "посредником" между Киевом и администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа в вопросе завершения войны. По его мнению, это ни что иное, как пиар, ведь у Будапешта нет никаких рычагов влияния на российского диктатора Путина.

В то же время в команде Трампа считают, что предложение рождественского перемирия от Орбана и большого обмена пленными между Украиной и РФ "можно рассмотреть, если бы это было первым шагом к завершению боев".

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег, что Путину не нужно никакое перемирие и это хорошо понимает окружение Трампа. Единственное же, что может сделать российский диктатор на фоне таких "инициатив" – это "бросить кость" мировому сообществу в виде обмена военнопленными.

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