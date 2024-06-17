'Мир в Украине не будет достигнут в один шаг': главные итоги Саммита в Швейцарии и вопросы, которые остались открыты

На первом Глобальном саммите мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, представители ста западных государств осудили вторжение России в Украину. Однако им не удалось убедить некоторые "отстраненные" государства присоединиться к окончательному итоговому заявлению и ни одна страна не выступила за продолжение международной встречи такого масштаба.

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Однако конференция предоставила Киеву шанс продемонстрировать поддержку со стороны западных союзников, которая необходима для продолжения борьбы против страны-агрессора. OBOZ.UA рассказывает об итогах события и вопросах, которые так и остались открытыми.

Ряд стран проигнорировали совместное коммюнике

В двухдневном Саммите мира на швейцарском альпийском курорте по призыву президента Украины Владимира Зеленского приняла участие 101 делегация. Там обсуждали некоторые вопросы с Украинской формулы мира. Лидеры большинства стран выразили четкие заявления в поддержку украинцев в борьбе с агрессором, подчеркнули территориальную целостность украинского государства и в очередной раз заверили в своей помощи. Но на фоне этих заявлений в медиа время от времени встречались пророссийские вбросы о том, что на мероприятие не пригласили Москву.

"Россия издалека высмеяла событие. Решение Китая держаться в стороне почти заверило, что саммит не сможет достичь цели Украины – убедить крупные страны "глобального Юга" присоединиться к изоляции РФ", – написало по итогам саммита агентство Reuters.

Аналитики подчеркнули, что Бразилия на нем вообще присутствовала только как "наблюдатель". А Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Южная Африка просто отказались от своих подписей под коммюнике, хотя некоторые спорные вопросы в документе сознательно были опущены в надежде получить более широкую его поддержку. Так, совместное заявление подписали 80 государств, но затем Ирак и Иордане отозвали эти решения, поэтому количество уменьшилось до 78 стран-участников.

"Однако конференция дала Киеву шанс продемонстрировать поддержку со стороны западных союзников, которая необходима для продолжения борьбы против гораздо большего врага", – добавило издание.

Президент Владимир Зеленский заявил, что таким образом на полномасштабное вторжение России в Украину мир "отвечает не только полномасштабной защитой человеческой жизни, но и полномасштабной дипломатией".

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До достижения мира в Украине – "целое путешествие"

В своем заключительном слове президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась с украинским лидером, но предупредила, что "путь впереди – длинный и сложный". То же сказала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, призвав мир к "терпению и решительности".

"Мы знаем, что мир в Украине не будет достигнут одним шагом, это будет путешествие. Это не были мирные переговоры, потому что Путин не серьезно относится к прекращению войны, он настаивает на капитуляции, уступке украинской территории – даже той, которая сегодня не оккупирована", – указала она.

Отмечается, что из-за отсутствия пока четкого пути к прекращению войны на этом мероприятии Зеленский сосредоточил внимание на решении практических вопросов, таких как ядерная безопасность и обеспечение поставок продовольствия из Украины, которая является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна.

Так, итоговая декларация саммита призвала возобновить контроль Украины над Запорожской атомной станцией и ее портами на Азовском море. Однако в соответствии со скромными заявленными целями конференции, Киев опустил более жесткие вопросы о том, как может выглядеть послевоенное урегулирование ситуации, сможет ли Украина присоединиться к НАТО или как может работать вывод войск с обеих сторон.

"Но чем больше союзников можно найти, чтобы сказать: "Так не может продолжаться", "Это уже слишком", "Это превышает предел", – это усиливает моральное давление на Российскую Федерацию", – прокомментировал канцлер Австрии Карл Негаммер.

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Будет ли следующий Саммит и о чем?

По итогам конференции в СМИ пишут, что с момента начальных переговоров в первые месяцы после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 Украина последовательно требовала от России выйти со всей своей территории, тогда как Кремль цинично требовал признания своего "правления" над захваченными регионами.

На прошлой неделе в комментариях, явно направленных участникам Саммита мира, российский диктатор Путин заявил, что прекратит войну, "пока Киев полностью не выведет свои силы" из четырех регионов, которые оккупанты лишь частично контролируют. Украина и ее союзники быстро осудили это как требование о капитуляции.

"Конечно, мы... прекрасно понимаем, что придет время, когда с Россией нужно будет говорить. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как он говорит сейчас", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, следующий Саммит мира как раз и соберется для обсуждения вопросов о завершении войны – "при участии и Украины, и России".

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква тоже указал, что Украина уже планирует проведение второго такого мероприятия, на котором будут рассматривать результаты первого мероприятия, а также "разработанную дорожную карту, как говорить о мире в Украине".

Кроме того, в ОП не исключают участия России в следующем саммите, если "страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора и она не будет диктовать свои условия, а будет слушать сообщество".

Жолква также добавил, что некоторые страны уже выразили желание принять следующий саммит мира у себя.

В то же время агентство Reuters пишет, что поскольку воскресные переговоры участников Саммита больше сосредотачивались на вопросах продовольственной безопасности и ядерной энергетики, некоторые лидеры покинули мероприятие раньше, чем оно закончилось. И якобы ни одно государство четко не выступило с просьбой провести другую подобную встречу. Умолчала и Саудовская Аравия, которую рассматривали как возможное будущее место для конференции.

Министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что королевство готово помочь мирному процессу, но жизнеспособное урегулирование будет зависеть от "тяжелого компромисса".

Все же президент Владимир Зеленский заверил, что второй Саммит мира состоится не через годы, а уже через несколько месяцев. Он добавил, что работа над подготовкой этого масштабного мероприятия уже началась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента объяснили, что некоторым нужно согласовать дальнейшие шаги на государственном уровне. Поэтому совместное коммюнике открыто для подписания, к нему можно будет присоединиться и после того, как Саммит закончился.

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