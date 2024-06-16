Второй день Саммита мира в Швейцарии: каким будет финальный документ. Все детали онлайн

В Швейцарии 16 июня проходит второй день обсуждения украинской Формулы мира на Глобальном саммите мира, который собрал представителей более 90 стран. В этот день будет обнародована итоговая декларация с призывом к России уважать территориальную целостность украинского государства, требованием вернуть контроль над ЗАЭС, освободить военнопленных и депортированных детей.

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Также состоится совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского со швейцарской коллегой Виолой Амгерд, оба лидера выступят и отдельно. Корреспондент OBOZ.UA находится в основном медиацентре международной встречи, издание ведет ее текстовую трансляцию.

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09:00 – В финальной декларации будет указываться вина России, которая начала полномасштабную против Украины, чем повлекла за собой масштабные человеческие страдания и разрушения. В документе участники отмечают необходимость уважать территориальную целостность Украины, там содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к морским портам и т. д.

08:00 – Важное заявление о завершении войны в Украине озвучил на полях Глобального саммита мира президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что участники стремятся к построению устойчивого мира, но таким миром не может стать украинская капитуляция в этой войне.

07:00 – Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что отсутствие Китая на мероприятии в Швейцарии связано с просьбой главы Кремля. По его словам, это и есть настоящая позиция КНР относительно войны.

06:00 – Накануне лидеры стран сделали важные заявления о войне России против Украины и приближении мира. Они отметили, что "украинцы поражают" мировое сообщество, а также назвали очевидным тот факт, что диктатор "Путин паникует".

Подробнее о результатах первого дня Саммита мира в Швейцарии читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента заявили, что двусторонних переговоров Украины с Россией не будет. В свою очередь главной задачей Глобального саммита мира является лишение России инструментов агрессии во всех сферах.

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