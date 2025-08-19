Итак, информированные источники пишут о встрече президентов Украины и России уже в августе - с последующей трёхсторонней встречей с участием США, а также об американских гарантиях дальнейшей безопасности, в обмен на которые Украина за счёт Европы закупит у Соединённых Штатов оружия на 100 [90?] млрд долларов, то есть Украину не сдали, никто не поссорился - "ведь был пиджак, хоть и без галстука", причём довольны не только президенты Украины и США, но и, к примеру, немецкий канцлер, который говорит, что только что состоявшаяся встреча превзошла все ожидания.

От себя же добавлю, что если речь идёт о ста миллиардах, то и мир, и гарантии, похоже, действительно ожидаются (ибо даже ди-джей Вэнс вёл себя прилично, то есть количество прозвучавших благодарностей всех удовлетворило).

По крайней мере, Хиллари (пока что - без Камалы) говорит, что готова выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, а тот отвечает, что, видимо, снова её [Хиллари, а не премию] полюбит, так что, может, и у нас на него станут выливать немного меньше всего накопившегося в обоих пузырях ещё со времён предыдущего (хотя как раз на это, говоря откровенно, и не надеюсь).