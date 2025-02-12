'Мир через силу, говорите?' Медведев сделал циничное заявление об ударе баллистикой по Киеву

В России снова кичатся своими ударами по мирным украинским городам и гражданским. Так, ракетно-дроновую атаку 12 февраля и удары баллистикой по Киеву там объяснили "ответом" на заявления президента Украины о том, что Киев готов обменять подконтрольную Силам обороны часть Курской области РФ на оккупированные украинские территории.

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Такое объяснение продолжения террора и военных преступлений выдал заместитель совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем заявлении он использовал "фирменные" витиеватые многословные оскорбления, а также перевранную цитату президента США Дональда Трампа.

Медведев, со свойственной российскому политикуму и большинству населения РФ кровожадностью, взялся смаковать террористические удары российских войск по Киеву 12 февраля. Поврежденные дома и офисы, убитый мужчина и раненые, среди которых 9-летняя девочка, в представлении бывшего президента РФ являются проявлением "реального, а не придуманного соотношения сил". Именно воюя с гражданскими, по мнению Медведева, "вторая армия мира" демонстрирует всю свою "мощь".

"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА", – написал он.

Медведев снова натужно выискивал витиеватые "эпитеты", пытаясь оскорбить президента Зеленского.

"И такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", – заявил представитель так называемой "элиты" РФ.

При этом Медведев переврал реальные слова Трампа: на самом деле тот сказал, что "могут стать Россией, а могут и не стать" не украинцы, а находящиеся в недрах на временно оккупированных Россией территориях Украины редкоземельные металлы и другие ископаемые – имея в виду, судя по всему, то, что вернуть захваченные врагом территории украинцам может и не удастся. Но российские пропагандисты, случайно или намеренно, исказили смысл заявления при переводе – и дальше с удовольствием тиражировали именно такую перевранную "цитату".

Напомним, одним из первых искаженные слова Трампа в качестве "аргумента" использовал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Фразу американского президента об оккупированных территориях и находящихся на них ресурсах в ловких руках путинского спикера трансформировались в "утверждение" о том, что большая часть украинцев якобы мечтает об оккупации Россией всей страны.

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