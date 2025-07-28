'Мир благодаря силе возможен': Зеленский отметил заявление Трампа с новым ультиматумом Путину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал заявление американского лидера Дональда Трампа о сокращении срока, который тот дает России, чтобы прекратить войну. Зеленский отметил важность санкций и решительных действий для достижения мира и выразил готовность сотрудничать с США для окончания войны.

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Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении 28 июля. Он также сообщил о ряде решений, касающихся усиления обороноспособности страны, поддержки пленных военных и обеспечения СБУ новыми инструментами для борьбы с оккупантами.

Зеленский прокомментировал новый дедлайн Трампа для Путина

"Сегодня есть чрезвычайно весомое заявление президента Трампа. И это правда – именно Россия делает все, чтобы сорвать мирные усилия и затянуть войну. каждую ночь — удары, постоянно — российские попытки сделать Украине больно. Действительно, мир может быть, если действовать сильно и решительно, и мы неоднократно говорили – и все партнеры это знают, – что санкции – это ключевой элемент", – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир с Россией возможен благодаря силе.

"Украина как и всегда готова максимально продуктивно работать с Америкой, с Президентом Трампом ради того, чтобы закончить эту войну достойно и длительным миром", – сказал он в обращении.

В то же время Зеленский прокомментировал заявление Трампа в отношении Путина и в соцсети Х. Он подчеркнул, что Украина остается преданной миру и будет неустанно работать с США, чтобы сделать обе страны более безопасными.

"Четкая позиция и высказанная решимость президента США – именно вовремя, когда многое можно изменить благодаря силе ради настоящего мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и остановке этой ужасной войны", - написал Зеленский.

Зеленский подписал два новых закона

Президент подписал закон, который расширил возможности СБУ. По его словам, он даст службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и проводить специальные операции.

Также глава государства подписал закон, направленный на защиту прав украинских военных, которые находились или находятся в российском плену.

"Я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос – чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины", – заявил он.

Глава государства также поручил готовить законопроекты, которые дадут больше прав и возможностей освобожденным из плена.

Президент о теракте в Еленовке

Украинский президент рассказал, что он был в Координационном штабе по вопросам военнопленных, где состоялась встреча, посвященная дню памяти об убитых украинских военнопленных защитников в Еленовке в 2022 году.

"Россияне тогда совершили одно из крупнейших убийств, взрывом и пожаром они убили более 50 "азовцев" в Еленовке, еще почти 150 были тяжело ранены. Абсолютно ужасное преступление. И отныне ежегодно украинцы будут чтить память всех наших людей, которые были убиты, которые были казнены, замучены в российском плену, в российских тюрьмах, в российских лагерях и на фронте", – подчеркнул он.

Также он заслушал доклад о состоянии людей, которых сейчас разыскивают среди пленных и тех, кого Украина возвращает.

Зеленский сказал, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена

С начала полномасштабной войны удалось вернуть домой уже 5 857 украинцев, которые находились в российском плену. Еще 555 человек освободили вне форматов официальных обменов.

"Мы ищем по каждой фамилии. Мы должны вернуть всех. Украинцы заслуживают жить в мире, у себя дома, в независимом украинском государстве", – сказал президент.

Президент рассказал о договоренностях с Макроном

Зеленский также рассказал о договоренностях с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он отметил, что Украина четко детализировала свои актуальные потребности в сфере обеспечения дронами. Обновленный документ с этими потребностями уже представлен международным партнерам. Зеленский подчеркнул, что все определенные на 2025 год показатели поставки беспилотников будут выполнены.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Новый дедлайн начинается с 28 июля и будет составлять 10-12 дней. Глава Белого дома отметил, что договоренности о прекращении войны были достигнуты не один раз, однако Путин каждый раз нарушал их, атакуя Украину.

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