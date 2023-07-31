Мир без России: представители ведущих стран обсудят безопасность Украины без Кремля

В начале августа в Саудовской Аравии состоятся международные переговоры советников по национальной безопасности лидеров государств. Основная цель – поиск путей к началу мирных переговоров, а также попытка сблизить позиции нейтральных, не западных стран, с украинским мирным планом. В случае положительных результатов это откроет путь к проведению саммита, на котором мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования войны и гарантиями безопасности Украине.

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Помимо нашей страны, в Саудовскую Аравию прибудут представители США, ЕС и Глобального Юга – Бразилии, Индии, ЮАР, Индонезии, Египта, Мексики, Чили (всего более 30 государств). Участие Китая пока под большим вопросом, Россия не приглашена вовсе. Предположительно, саммит должен пройти 5-6 августа.

OBOZREVATEL разбирался, что хочет Украина от этой встречи и почему это так важно

Устранить разногласия

Главная задача встречи в королевстве – урегулировать между Украиной и развивающимися странами, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, вопрос – на каких условиях должна закончиться война. К сожалению, на данный момент разногласия значительны. Украинские власти пытаются убедить эти страны поддержать мирный план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов. Он предполагает, что какие-либо переговоры могут начаться только после возвращения Украине всех оккупированных территорий и вывода российских войск.

"Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", – сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Для реализации Формулы мира Владимира Зеленского украинская сторона использует трехфазную структуру. Первая – встречи с послами, аккредитованными в Украине. Вторая фаза – Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности в целях поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана. Третьим этапом согласования Формулы мира, по словам руководителя Офиса президента, станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Почему Саудовская Аравия?

В мае этого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в ходе саммита Лиги арабских государств, куда был приглашен и Владимир Зеленский, что Эр-Рияд поддерживает международные усилия по урегулированию войны и готов выступить посредником в мирных переговорах.

Кроме этого, западные страны надеялись, что проведение саммита именно в этом королевстве поможет привлечь к переговорам Китай. Пекин сохраняет очень тесные отношения с Саудовской Аравией. Однако на данный момент участие китайской делегации не подтверждено.

Для Саудовской Аравии стать центром разрешения российско-украинской войны – важный козырь в построении нового имиджа. Страна, которая традиционно проводит осторожную внешнюю политику, последнее время много вкладывает в свой внешний образ.

Уже много лет осуществляется программа по кардинальному изменению представления о Саудовской Аравии – от всемирной бензоколонки до открытой, технологически-развитой и безопасной страны.

Одно из направлений по улучшению восприятия королевства в мире – футбол. За последние несколько лет аравийцы просто засыпали мировых звезд и просто топ-футболистов деньгами и сумасшедшими предложениями. Контракты многих игроков, в их числе Криштиану Роналду и последний обладатель Золотого мяча Карим Бензема, составлены таким образом, что большая часть оплаты идет именно за продвижение бренда Саудовской Аравии. Футболисты должны участвовать в различных рекламных кампаниях, посещать курорты, исторические и знаменательные места. После чего выставлять положительные фотоотчеты в своих соцсетях. Тот же Леонель Месси не согласился переехать на Аравийский полуостров гонять мяч за 400 миллионов в год, но и у него есть контракт с министерством туризма страны, по которому аргентинец улучшает имидж саудитов. Чтобы понимать размах работы королевства над образом, надо просто знать, что за один год пребывания в стране звезды мирового футбола Мбаппе аравийцы готовы были выложить один миллиард долларов.

Что касается войны в Украине, то в прошлом году при посредничестве представителей этой страны были освобождены иностранные военнослужащие, находившиеся в российском плену.

Китай злится и игнорирует

Пока официально не заявлено, что китайской делегации не будет в Саудовской Аравии, однако все идет к тому, что Пекин проигнорирует встречу. Причин такого развития событий несколько. Основная – саммит под патронатом США в нынешних условиях для Китая неприемлем. На прошлой неделе Америка объявила о планах вооружения Тайваня и впервые выделила крупный пакет военной помощи на 345 млн долларов, что, естественно, очень разозлило китайцев. Кроме того, у Поднебесной есть какой-никакой свой мирный план, который, правда, не совсем соответствует интересам Украины.

Не так как хотелось бы складываются у КНР и отношения с Европой. В этом году состоится третий международный форум "Один пояс – один путь". Проект по экономической интеграции стран, расположенных по маршруту Шелкового пути, считается одним из главных направлений для главы страны Си Цзиньпина. Похоже, страны ЕС пропустят это событие, что также раздражает Пекин. Ранее КНР быстро присоединяла новых европейских членов. Сейчас многие из них (Италия, Греция, Чехия) дистанцируются от этого проекта, поскольку Европа стремится снизить экономическое влияние Китая в регионе.

Россия пляшет под тамтамы

Отсутствие приглашения представителей РФ на саммит в Саудовскую Аравию логично – ничего нового агрессор там бы не предложил.

Свою "мирную" позицию Путин озвучивал уже много раз, повторив ее как мантру лидерам стран Африки, закрывая саммит с их участим, состоявшийся 27-28 июля.

"Москва к переговорам готова, мяч на стороне Киева. Любые переговоры должны учитывать реалии, "которые складываются на земле" (признание оккупации украинских земель) и озабоченности Москвы", – заявил российский диктатор.

Что касается саммита "Россия – Африка", то мероприятие должно было показать – РФ не изолирована. Получилось, как это часто бывает "за поребриком", – половинка на серединку. Действительно, в Санкт-Петербург приехали делегации из 49 стран континента, но из них только 17 глав государств. Но даже это не остановило Кремль от попытки купить лояльность африканцев. Правда, получилось так себе. Путин предложил бесплатно отправить по 25-50 тысяч тонн зерна шести странам, но только месяца через четыре, да и объемы явно не соответствуют ожиданиям. Африканцам были прощены долги на 23 млрд, хотя говорили о 30. Россияне также посулили построить на континенте новые заводы, фабрики и электростанции, хотя у себя же останавливают реализацию несколько крупных инфраструктурных проектов при отсутствии новых. Послушав Путина, президент ЮАР не выдержал и заявил, что приехал "не за дарами", и призвал просто вернуть зерновую сделку.

"Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента", – сказал президент ЮАР.

Относительно возрастающего экономического влияния России на страны Африки, то на сегодня ее товарооборот со всем континентом в первом полугодии достиг 4,5 млрд долларов. В планах увеличить его к 2030 году до 36 млрд. Прямо сейчас товарооборот Африки с Евросоюзом в 11 раз больше прогнозируемого российского, с Китаем – 212 млрд, США – 68 млрд, а Турция наторговала на 32 млрд долларов.

В общем крики тех, кто уже отдал Африку Путину на растерзание, несколько преувеличены. Да, поставки советских запасов автоматов Калашникова и наемников могут обеспечить какую-то лояльность среди некоторых вождей, но вряд ли надолго. Аппетит растет во время еды, и он у Африки становится все больше, а у нынешней РФ ни сил, ни ресурсов для его постоянного удовлетворения нет.