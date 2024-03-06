Профильный комитет Рады доработал ко второму чтению внесенный Кабмином законопроект №8371, который призван устранить в Украине влияние религиозных организаций, управляемых из России.

Устранение любых сетей влияния, которые ведут подрывную работу против Украины, можно только приветствовать. Проблема в том, что эта деятельность выглядит мягко говоря… половинчатой и неискренней.

Один пример.

В самом центре Киева, в самом-самом историческом месте, которое только можно представить, уже более 10 лет по абсолютному беспределу хозяйничают подконтрольные Москве попы.

Они построили рядом с фундаментами Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины всем известную "колыбу" и прекрасно себя чухают даже сейчас.

Никаких законных оснований там находиться – и тем более что-то строить – у них никогда не было и нет.

Насквозь пронизанная связями с РФ организованная преступная группировка силой захватила часть национального памятника. Этот нонсенс годами вяз в судебной волоките. Мы ж до ужаса правовое государство, когда это кому-нибудь нужно и есть ресурс.

Но осенью прошлого года суд вынес окончательное решение – незаконная колыба должна быть снесена.

Не нужно больше ничего. Надо просто выполнить решение суда. Для этого есть специально обученная структура – Державна виконавча служба (система Минюста).

И вот уже полгода государство в лице ДВС прикидывается мёртвым.

Полгода Минюст делал вид, что это их не касается. Сейчас вдруг в министерстве осознали, что решение суда им "непонятно". И надо бы какое-то новое. Т.е., ещё лет 5 судебной возни.

Тут важно не размывать фокус. Не впутывать сюда ни Минкульт. Ни КМДА. Ни полицию и др. Эти структуры подключатся в рамках своей компетенции, когда ДВС (Минюст) начнёт делать свою работу.

Очевидно, что демонтаж преступной колыбы – это не только правовой акт, но и общественно-политическое событие. Соответственно – политическая ответственность. Сейчас выглядит так, что руководители Минюста пытаются спрятаться, а всю ответственность повесить на одного районного инспектора ДВС. А если районный инспектор ДВС в одиночку не победит московских попов, то начальство разведёт руками.

Можно тысячу законов принять, но если в самой прозрачной с т.з. закона ситуации государство пасует – это безумно плохой сигнал.

Сейчас на руках есть все правовые аргументы. Есть возможность разъяснить эту ситуацию западным партнерам и упредить разного рода опасения в нарушении каких-то прав.

В Украине единицы объектов, которые по статусу могут соперничать с Десятинной церковью. Когда Украина показывает, что не контролирует свою самую-самую историческую землю (ибо по факту контроль у подручных товарища Гундяева), внезапно правы становятся Путин и его алкоголический миньон. Их шизофренические фантазмы получают материальную основу.

За последние два года с т.з. демонтажа российских сетей проделана колоссальная работа. Но это гидра. Если кто-то в этой работе провисает, гидра восстанавливает своё влияние. Находит слабые звенья в госаппарате, берёт в оборот нестойких.

Пробуксовка Минюста может принести огромные проблемы. Не стоит пояснять, насколько радикализированы люди против РФ. Какое-то новое преступление России на фоне бездействия ответственных лиц может спровоцировать людей на акт самоуправства.

И тогда Украина как страна будет выглядеть ужасно. И тогда все кремлёвские наветы станут похожи на правду. И постфактум вы уже никому ничего не докажете, что есть решение суда и т.д.

Напротив – решительные действия власти в правовом поле всем продемонстрируют: Украина не преследует за религиозные убеждения. Украина против беззакония, которое творится подконтрольными стране-агрессору силами.