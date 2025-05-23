"Было бы оптимальным решением": в России снова заговорили о необходимости выборов в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы проведения выборов в Украине для заключения мирного соглашения. По его словам, в РФ считают, что такой документ также мог бы подписать спикер Верховной Рады.

Видео дня

Такое заявление Лавров сделал в разговоре с прессой в Москве в пятницу, 23 мая. Его, в частности, спросили, готова ли РФ подписать мирный договор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ответ Лавров призвал "не ставить телегу впереди лошади", поскольку сначала, мол, нужно иметь договор, "а когда он будет согласован, тогда и будем решать".

При этом глава МИД РФ повторил фейковое заявление диктатора Владимира Путина о том, что Зеленский якобы "не обладает легитимностью", и заявил, что это якобы "признают и внутри Украины".

Когда договор будет готов, добавил Лавров, он должен быть таким, чтобы не было повторения того, "что делали пришедшие к власти в 2014 году путчисты через кровавый госпереворот", очевидно, имея в виду Революцию Достоинства, которую кремлевская пропаганда именует "переворотом".

"Потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей", – заявил Лавров.

Он также заявил, что Путин "многократно анализировал" Конституцию Украины "подробнейшим образом" и она "вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады".

"Оптимальным вариантом было бы проведение выборов", – выдал Лавров.

Министр МИД РФ также анонсировал второй раунд переговоров с Украиной – работа над меморандумом "уже в продвинутой стадии" со стороны Москвы.

"Сейчас самое главное – подготовить надежный мирный договор, обеспечивающий долгосрочный, устойчивый, справедливый мир, без создания угроз безопасности кому бы то ни было. В данном случае нас интересует РФ", – сказав Лавров.

По его словам, Москва не хочет якобы "ущемления прав русских и русскоязычных" в Украине.

Российский министр также заявил, что США, в отличие от Европы, "открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, Лавров 23 мая также заявил, что Ватикан является якобы "нереалистичным" вариантом в качестве места для переговоров с Украиной. По его словам, "православные страны" якобы не могут коммуницировать на "католической площадке".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!