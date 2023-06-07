Россию уже неоднократно ловили на лжи: посол Албании в ООН жестко ответил Небензе на бред о подрыве Каховской ГЭС Украиной

Во вторник, 6 июня, Украина созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Во время него представитель РФ Василий Небензя пытался убедить присутствующих, что это Украина якобы подорвала ГЭС, однако его поставил на место посол Албании.

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Заседание Совбеза ООН транслировало "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Постоянный представитель Албании в ООН Ферит Ходжа подчеркнул, что Россию ранее уже неоднократно ловили на ее лжи насчет войны в Украине.

"Сколько раз мы слышали с февраля прошлого года, что Россия не хочет атаковать Украину, а потом она ее атаковала. Сколько раз мы здесь слышали, что произошедшее с февраля прошлого года – это вина Украины, хотя это не так. Мы слышим снова и снова, что Россия никогда не атаковала гражданских, но миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома", – отметил дипломат.

Он также напомнил о лжи РФ об украинских биолабораториях, боевых комарах, летучих мышах и птицах, "грязной бомбе", которых никогда не существовало.

"Мы видим каждый день и каждую ночь, что Россия не жалеет усилий, чтобы разрушать инфраструктуру Украины. Так почему подрыв этой ГЭС должен быть исключением?" – сказал Ходжа.

Он подчеркнул, что разрушение оккупантами Каховской ГЭС будет иметь длительные последствия для экологии не только Украины, но и соседних государств. Также есть большие риски для Запорожской атомной электростанции.

Представитель Албании подчеркнул, что лица, причастные к разрушению гражданской инфраструктуры Украины, должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и станции, которая не подлежит восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать – и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

– На заседании Совета безопасности ООН 6 июня обсуждали подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Заседание инициировала Украина.

– Президент Владимир Зеленский пообещал привлечь Россию к ответственности за подрыв Каховской ГЭС. Он отметил, что ради собственной безопасности мир должен показать сейчас, что РФ не сойдет с рук такой террор.

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