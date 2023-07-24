'Между деньгами и местом в истории нужно выбирать последнее': Стефанчук назвал три критерия для новых лидеров Украины

Для восстановления и развития послевоенной Украины государству необходимы новые амбициозные лидеры. Но уже в начале этого пути они должны сделать ключевой выбор, считает председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Об этом он сказал на Всеукраинском молодежном форуме "Державотворець: Молодежь на страже перемен".

"Государства нового формата должны следить за многими вещами. Приведу три основных. Первое – это не быть безразличными. Второе – это постоянно самосовершенствоваться, независимо от возраста. И третье – помнить о том, что между каким-то призрачным денежным вознаграждением и местом в истории Украины всегда нужно выбирать место в истории", – отметил он.

Форум прошел в субботу, 22 июля 2023 года, в КВЦ "Парковый". Событие собрало более 800 участников из 22 областей Украины, среди которых украинские чиновники, известные предприниматели, журналисты и волонтеры вместе со студентами. Организаторы форума – Министерство молодежи и спорта Украины и Киевская школа государственного управления им. Сергея Нижнего (КШГУ). Событие прошло при поддержке Украинской студенческой лиги и Всеукраинского молодежного центра.

Форум "Державотворець" стал платформой, объединившей опытных государственных деятелей и активную и сознательную украинскую молодежь. Благодаря ему студенты со всей Украины узнали новые возможности развития и трудоустройства в государственном секторе, а также присоединились к обсуждению о том, как привлечь молодежь к изменениям в Украине.

Руководители государственных структур рассказали об особенностях работы сектора во время войны и о планах восстановления Украины. Министры и главы ведомств заверили, что открыты для сотрудничества с талантливыми и активными молодыми украинцами.

"Мы готовы пригласить определенное количество чиновников к нам на работу уже в этом году", – говорит Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин рекомендует обратить внимание и на другие возможности государственного сектора.

"Как говорил наш президент, мы в этой войне на десятки лет. И нам надо понимать, что бешеный сосед никуда не денется. Я вам рекомендую посмотреть не просто на государственную службу, а на оборонный сектор. И в этом секторе есть как государственная служба, например, министерство, так и государственные компании. И мне кажется, что молодежные работы, очень интересно".

Для будущих чиновников появляются и новые образовательные возможности. О партнерстве Калифорнийского Университета Беркли и КШГУ рассказала американская политика, эксминистр внутренней безопасности США, эксгубернатор штата Аризона, член консультативного совета при президенте по разведке Джанет Энн Наполитано.

"Вскоре я лично буду в Киеве, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании. Вместе Беркли и КШГУ будут разрабатывать академические программы, будут проводить исследования и мероприятия, которые принесут пользу студентам в Украине и в Беркли. Это сблизит украинское сообщество высшего образования с высшим образованием в США. А главное, поможет воспитать следующее поколение".

Во время мероприятия был анонсирован старт набора на курс "Державотворець: изменения возможны". Для участия в программе будут отобраны 35 участников на основе двухуровневого конкурса. По результатам независимой оценки 15 из них будет предложено трудоустройство и/или стажировку в государственном или общественном секторе.

"Финалом Форума станет конкурс, в котором мы отберем лучших участников, которых будем учить, мотивировать, помогать. И дальше направим их работать в государственные структуры, такие как НАПК. Я желаю молодых вдохновений, чтобы они стали лучшими лидерами нашей прекрасной нации", – резюмирует директор КШГУ Анна Мищенко.