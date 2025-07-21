Больше власти женщинам и новые бюллетени: какие требования к выборам предлагает Верховная Рада и состоится ли голосование во время войны

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13464, который вносит изменения в Избирательный кодекс Украины. Общественность, конечно же, заволновалась, а политикум возбудился – неужели все-таки к выборам готовимся, несмотря на продолжающуюся войну?

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Для чего этот новый законопроект и какие он вносит изменения в избирательное законодательство – рассказывает OBOZ.UA.

Искусственный законопроект

Интересно, что сам Избирательный кодекс принят еще в 2019 году, и он должен был вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Но не вступил из-за полномасштабной российской агрессии. И вот теперь законопроектом "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины по усовершенствованию правового регулирования организации подготовки и проведения выборов" в документ, который еще ни разу не работал, хотят внести изменения.

Главной особенностью Избирательного кодекса является отказ на парламентских выборах от смешанной системы и переход на пропорциональную, с открытыми партийными списками. От мажоритарной системы, с ее гречкой и прочими бонусами для избирателей, решили отказаться как от коррупционной. Мажоритарная система (но многомандатная – побеждает не один кандидат, а несколько) сохраняется только на выборах в сельские, поселковые, районные и городские советы небольших городов, где до 90 тысяч избирателей.

В пояснительной записке к новому законопроекту №13464 отмечается, что его принятие обусловлено необходимостью усовершенствования регулирования подготовки и проведения выборов, в том числе с учетом "реалий сегодняшнего дня".

После таких фраз – о реалиях сегодняшнего дня – в первую очередь на ум приходит война и выборы в ее условиях. Но это не так.

"Я думаю, что этот законопроект немного... искусственный. Правительство США требует выборов, и необходимо показать, что, несмотря на войну, мы к ним готовимся. Есть норма, запрещающая вносить изменения в избирательное законодательство позже чем за год до выборов. Так что лучше изменения внести заранее и быть готовыми", – говорит OBOZ.UA народный депутат Юлия Яцик.

С ней полностью согласен и директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

"Нынешний законопроект – это попытка ряда народных депутатов, многие от оппозиции, показать, что они о ситуации с выборами помнят и хотят определять, как выборы должны проходить. Именно поэтому их законопроект – это довольно-таки искусственное образование", – говорит OBOZ.UA эксперт.

Равнение на Европу

Но все равно возникает вопрос: какие реалии сегодняшнего дня подразумеваются в законопроекте?

А гендерные? Гендерное равенство на выборах в парламенты стран ЕС сейчас является важной целью государств Евросоюза. Существуют различные стратегии, направленные на увеличение числа женщин-депутатов, – законодательные квоты и добровольные квоты, принятые политическими партиями. В Украине вот решили квоты установить законодательно (кстати, в нынешней Верховной Раде женщин – 20%).

Главные изменения, которые предлагают внести в Избирательный кодекс, следующие:

– гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух лиц одного пола, то есть женщин в парламенте должно оказаться не менее 40%;

– пропорциональный подход: партии смогут выдвигать больше кандидатов там, где больше избирателей;

– отмена барьера в 25% голосов для продвижения кандидатов;

– унификация бюллетеней: одинаковые бланки для всех выборов.

"О гендерном балансе – это сделано специально под Европу, депутаты хотят показать, что они вполне европейские передовики законодательного производства", – говорит Андрей Миселюк.

Так что к выборам мы все-таки готовимся, но все равно – только после войны. А что касательно перспектив законопроекта №13464 – он пока находится на рассмотрении в парламентских комитетах. Но, учитывая, что среди соавторов документа (аж тридцать депутатов) кроме Юлии Тимошенко есть и братья Стефанчуки, шансы на принятие законопроекта высокие. Тем более что закон, который соответствует современным европейским трендам, нам не помешает.