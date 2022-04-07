Мэр Днепра призвал женщин, детей и пожилых людей эвакуироваться из города: названа причина

Мэр Днепра Борис Филатов призвал женщин, детей и пожилых людей эвакуироваться из города. Это связано с обострениям ситуации на Донецком направлении.

Соответствующее заявление политик сделал на брифинге 7 апреля. Также городской голова отметил, что переселенцам не следует задерживаться в Днепре. А тем, кто уже уехал, пока лучше не возвращаться в домой.

Филатов порекомендовал гражданам эвакуироваться на запад Украины либо за границу, если есть такая возможность.

"В ближайшее время ожидается обострение ситуации на Донецком направлении, поэтому я рекомендую по возможности и если вы не задействованы в работе объектов критической инфраструктуры, эвакуироваться. Особенно это касается женщин, детей и пожилых людей", – отметил мэр.

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Политик также добавил, что коммунальные предприятия и больницы города работают в штатном режиме, а запаса лекарств хватит на несколько месяцев.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Донецкой и Луганской областей следует эвакуироваться, пока есть такая возможность. По ее словам, отвод вражеских войск из Киевской и Черниговской областей отнюдь не был "жестом доброй воли" для проведения переговоров, как это пытаются позиционировать официальные лица РФ.