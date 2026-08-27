Украинцы массово скупают жилье в Польше: каковы причины и сколько стоит недвижимость

В Польше резко возросло количество жилья, приобретенного иностранными гражданами, причем самой многочисленной национальной группой среди таких домовладельцев являются украинцы. Безопасность, новые возможности и близость к родной стране перевешивают растущие антиукраинские настроения в польском обществе и немалые цены – в среднем 14,4 тыс. злотых за "квадрат".

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Как сообщает Onet, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в пять раз – с менее чем 3,8 тыс. в 2015 году до более чем 17,7 тыс. в 2025 году. Эксперты объясняют это тем, что всё больше иностранных граждан приезжают в Польшу не просто ради заработка – они оседают здесь, создают семьи и воспитывают детей в этой стране.

"Ещё несколько лет назад Польша была преимущественно страной эмиграции. Сегодня она всё больше становится страной иммиграции. Мы наблюдаем не только увеличение количества иностранцев, но и изменение их жизненных планов. Все больше людей приезжают с намерением остаться надолго, а не просто заработать деньги и вернуться в свою страну", – говорит профессор Варшавского университета и социолог Миколай Павляк.

Где иностранцы покупают жилье

Если ещё несколько лет назад на долю иностранцев приходилось лишь 4% от всех сделок по покупке недвижимости, то теперь этот показатель вырос до около 7%. То есть в 2025 году примерно каждая четырнадцатая квартира была приобретена гражданами других государств.

Более половины всех сделок по покупке жилья заключили граждане Украины – они приобрели примерно 9,3 тыс. квартир. Что логично – украинцы остаются самой многочисленной национальной группой среди всех иностранцев в Польше.

На втором и третьем местах – граждане Беларуси и Германии соответственно. Чаще всего иностранцы покупают жилье в крупнейших городах страны, таких как:

Варшава;

Краков;

Вроцлав;

Гданьск.

Почему украинцы покупают жилье в Польше

Миколай Павляк называет растущую тенденцию к покупке жилья иностранцами не неожиданностью, а признаком их интеграции. По его словам, Польша, как и другие страны Центральной и Восточной Европы, является "обществом домовладельцев", где владение собственным жильем является важным элементом жизненной стабильности.

"Если мигранты начинают вести себя так же, как и принимающее общество, неудивительно, что они тоже хотят иметь собственные квартиры. Это скорее подтверждение того, что они приживаются в нашей стране", – объяснил Павляк.

Он отмечает, что, помимо безопасности и более высокого уровня жизни, многих украинцев привлекает в Польше географическая близость к Родине. Это позволяет им строить жизнь, не теряя надолго связи с семьей или друзьями.

Какие цены на жилье в Польше

Согласно данным Национального банка Польши, во II квартале 2026 года цены на первичном рынке недвижимости страны выросли на 1,43% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, средняя цена квадратного метра в семи крупнейших агломерациях составила 14 444 злотых (более 3,9 тыс. долларов).

Варшава – 16 783 злотых/кв.м;

16 783 злотых/кв.м; Краков – 15 923 злотых/кв. м;

15 923 злотых/кв. м; Гданьск – 14 491 злотых/кв.м;

– 14 491 злотых/кв.м; Вроцлав – 14 312 злотых/кв.м;

– 14 312 злотых/кв.м; Гдыня – 12 887 злотых/кв.м;

– 12 887 злотых/кв.м; Познань – 12 766 злотых/кв.м;

12 766 злотых/кв.м; Лодзь – 9 945 злотых/кв.м.

Как уже сообщал OBOZ.UA, вклад украинцев в экономику Польши трудно переоценить – только в 2024 году благодаря им ВВП страны вырос на 2,7%. Такой показатель объясняется, в частности, и тем, что каждый десятый новый бизнес был открыт именно гражданами Украины.

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