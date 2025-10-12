'Меньше слов и саммитов, больше действий': Порошенко в Висбе призвал европейцев ускорить наращивание оборонных возможностей, чтобы остановить Путина

Петр Порошенко во время выступления на международной конференции по безопасности в шведском Висбе призвал европейских союзников ускорить наращивание военных мощностей и остановить Путина в Украине. Он констатировал, что дерзкое появление российских дронов в воздушном пространстве стран-членов ЕС и НАТО меняет отношение европейцев к войне в Украине.

Видео дня

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Россия стала более агрессивной, Россия использует новые технологии. Если это начиналось, как все в Европе называли, как "конфликт в Украине", потом это была "война в Украине", потом "российская агрессия против Украины", а сейчас это "российская агрессия против Европы". Европа больше не имеет никаких иллюзий. И когда российские беспилотники появились в воздушном пространстве стран Балтии, в Польше, это помогло открыть глаза всем европейским нациям", – считает Порошенко.

"Время играет на Путина – не на Украину и не на Европу. Почему Путин думает, что он может победить? Потому что он ждет, пока у Украины закончатся солдаты. Почему мы, Украина, вместе с нашими европейскими партнерами, думаем, что мы победим? Потому что мы уверены, что у России закончатся деньги. Чего я жду от Европы? Европе нужно проснуться", – говорит Порошенко.

"У нас есть два блока гарантий, которые нам нужны. Гарантии безопасности – это оружие, оборонная промышленность, совместное производство вместе с Украиной с использованием украинского опыта, украинских технологий. Мы не можем позволить себе проиграть битву за технологии ни России, ни Китаю. Мы должны быть лидерами. Мы можем перехитрить Россию, не имея возможности превзойти ее численно", – считает пятый Президент.

"И мы, безусловно, должны быть значительно более решительными в отношении санкций. Именно в Балтийском море мы должны остановить российский "теневой флот". В мире мы можем остановить весь российский экспорт, и наша цель – остановить способность Путина финансировать войну", – отмечает Порошенко.

"Три неотложных урока для Европы. Подготовка должна быть реальной, а не на бумаге. Второе: экономическая устойчивость – это безопасность. Экономику Европы следует перевести на военные рельсы. Социальная устойчивость и политическая устойчивость являются решающими. Особое внимание следует уделить Испании, Португалии, Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам. В случае эскалации в Центральной и Восточной Европе вы станете первым пунктом назначения потоков беженцев. В морской сфере Европа также должна предвидеть попытки России дестабилизировать Средиземное и Балтийское моря. Здесь украинские технологии, морские беспилотники, и мы готовы поделиться со всеми нашими партнерами", – говорит Порошенко.

"Мы должны производить беспилотники. Мы должны создать мощности для немедленного производства самых современных дронов и производить их сейчас для Украины. А в будущем производить их для объединенных европейских вооруженных сил. Что еще нам нужно делать? Ракеты дальнего радиуса действия. Россия не должна иметь никаких иллюзий, что если она нарушит линию с так называемыми "стенами беспилотников", она немедленно получит ответ ракетами дальнего радиуса действия, которые уничтожат российскую энергетическую, нефтеперерабатывающую инфраструктуру и все, без чего Россия не сможет выжить", – считает Петр Порошенко.

"Я абсолютно уверен, что Европа способна вместе с Украиной защитить себя, независимо от того, кто будет в Вашингтоне и кто будет в Москве. Мы способны защитить себя. И еще одна рекомендация. Относительно так называемого "займа на реконструкцию", или "восстановления", или "репарационного займа". Если так и дальше будет продолжаться, нам нечего будет ремонтировать или восстанавливать. Это должен быть заем на оборону Европы. И мы не должны терять время на использование российских замороженных активов. Мы должны сделать это немедленно, завтра", – отмечает Порошенко.

"Но самый опасный удар Кремля сегодня – не военный. Самый опасный – политический. Цель – расколоть Европу, ослабить ЕС, ослабить НАТО и привести к власти популистов и изоляционистов. Разделите нас, и мы проиграем. Именно здесь европейское и трансатлантическое единство является жизненно важным. У нас нет роскоши времени. Меньше слов и саммитов, больше действий. Путина надо остановить в Украине", – резюмировал пятый Президент.