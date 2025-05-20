'Мелания ему нравится больше': Трамп похвастался, как обсуждал с Путиным свою жену. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с ним 19 мая сказал, что "очень уважает" его жену Меланию. Глава Штатов пошутил, что первая леди всем нравится больше, чем он сам.

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Об этом Трамп сказал во время выступления в Розовом саду Белого дома. Там он также подписывал законопроект по борьбе с дипфейками. На встрече также присутствовала и сама Мелания.

"Сочувствующая первая леди. Я бы сказал вам, что она очень преданная. Путин только что сказал, что очень уважает мою жену. Я сказал: "А как же я?". Нет, им больше нравится Мелания. Это было не плохо. Не знаю, было ли это хорошо. Я смирился с этим. Я в порядке", – добавил он.

После этого президент США похвалил Меланию Трамп за ее выступление в поддержку законопроекта о борьбе с дипфейками.

В 2018 году Путин встречался с супругами Трампами в Париже по случаю 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. Фотографам тогда удалось поймать эффектные кадры этой встречи.

Напомним, что Дональд Трамп в понедельник более двух часов разговаривал с Путиным. После телефонного звонка он сообщил, что Россия и Украина в ближайшее время начнут переговоры о прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что говорил с Трампом дважды - до и после его разговора с Путиным. Во время первого телефонного разговора речь шла об инициативе прекращения огня и готовности США применить санкции в случае нарушения договоренностей со стороны России. Он подчеркнул, что попросил президента США не принимать никаких решений об Украине без Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что он рассмотрит вариант с наращиванием поставок оружия Украине. Однако пока политик верит в мирное урегулирование конфликта.

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