'Маятник пойдет в другую сторону': дипломат объяснил, под каким давлением может оказаться Трамп и что будет с мирным планом для Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский передал США доработанный вместе с лидерами стран Европы мирный план. А недавний разговор премьер-министра Великобритании Кира Стармера и госсекретаря Марко Рубио содержит важное окончание, что стороны договорились продолжить обмен информацией.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сообщил украинский дипломат Роман Бессмертный. По его словам, Трамп не хочет отступать, но маневра у него нет.

Слова Трампа о Европе и Украине

По словам дипломата, если американский президент дальше будет двигаться по пути выхода из НАТО и снятия гарантий безопасности для Европы, то Европа просто станет в позицию обороны, усилив поддержку Украины.

"Вооруженные силы Украины – это сегодня главный гарант безопасности Европы, иногда важнее США. Чем больше Трамп будет отходить или демонстрировать бессмысленную риторику, тем масштабнее будет европейская помощь Украине. Это обратно пропорциональный процесс. И европейские лидеры это уже признают", – сказал Бессмертный.

Дипломат подчеркнул: если посмотреть на америнканские опросы, позиция Трампа не совпадает с позицией общества, которое начнет давить на Белый дом.

"Нам надо немного продержаться – и маятник пойдет в другую сторону. Это уже очевидно. К тому же, 72% американцев поддерживают помощь Украине – и это грозит Трампу провалом избирательной кампании. Уже сейчас это видно, когда стартуют кандидаты на праймериз. Добавьте экономические проблемы: падение доходов, рост цен, приближение к росту безработицы, чего не было десятки лет. Это накручивает эмоции, но Украина и Европа не должны поддаваться", – сказал он.

Ситуация доходит до того, что бизнес Трампа на трагедии войны в Украине может стать очевидным для всего мира, говорит дипломат, и добавил, что если это станет глобальной темой, то президенту США "придется прятаться".

"Под прикрытием дискуссий о "28 пунктах" может родиться реальный план – совместные действия Европы, США и Украины в войне. В таком плане может быть две опции: полноценная победа, или пауза, чтобы нарастить ресурсную базу для победы. Если это не произойдет при Трампе – это означает, что он "слетит" с должности через импичмент. И этот момент к нему приближается каждый день. Не недооценивайте "засыпание на заседаниях", разговоры о торговле украинскими территориями или заявления об импичменте – это не пустые слова. Это все элементы, которые складываются в аргументационную базу. Посмотрите, как изменился Линдси Грэм: он начал переть против Трампа, потому что понимает – рано или поздно все эти аргументы выплывут. Посмотрите на слушания в Сенате – там тоже накапливается массив фактов", – резюмирует Бессмертный.

Дипломат отмечает: параллельно есть еще внутриукраинская часть. До позавчерашнего дня об украинской коррупции говорили сдержанно, а тут Дональд Трамп-младший снова поднял эту тему, что одобрил президент США.

"Поэтому внутренний вопрос тоже пытаются закрыть. И, кстати, в репарационном кредите есть отдельная статья: "Финансирование механизмов препятствования нецелевому использованию средств". То есть они прямо закладывают контроль. Это еще один сигнал: все "трамповские" идеи в мусорку. Они не несут мира, только провоцируют дальнейшую войну. Рождество станет водоразделом", – сказал Бессмертный.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что якобы 82% украинцев требуют заключения мирного соглашения с Россией. Он снова поднял тему президентских выборов в Украине, ведь, по его словам, "это демократия".

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры в ближайшие выходные планируют провести встречу в Европе по поводу так называемого мирного плана США. Причем они хотят обсудить "важные вопросы" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США.

