Маск предложил Зеленскому 'амнистию' в нейтральной стране и был отправлен украинцами 'за российским кораблем'

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск отметился очередным странным заявлением. Он предложил президенту Владимиру Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране "для мирного перехода демократии".

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Об этом близкий соратник главы Белого дома написал в соцсети X, 4 марта. Комментарии от украинцев не заставили себя долго ждать и вскоре Маск был отправлен "за российским кораблем".

Сообщение Илона Маска в Х

"Это правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине", – говорится в сообщении миллиардера.

Украинские граждане подвергли резкой критике сообщение Маска и стали в защиту Владимира Зеленского, который в отличие от российского диктатора Владимира Путина не начинал войну против соседней страны и не вторгался на ее территорию.

"Иди за русским кораблем ч*о неадекватное!", "Они там все из психушки?", "Пусть Трампу ищет страну, которая его примет. И себе тоже. Американцы долго терпеть этих "психопатов" не будут. Кстати – давно в Америке революций не было!", "Я бы охотно предложила этому "гению" амнистию на Марсе", "Украина своего лидера не отдаст этим чудовищам".

Напомним, недавно Илон Маск рассмешил сеть, потому что не знал ответа на вопрос: почему самолет не летит по прямой линии. Основатель крупнейшей частной аэрокосмической компании в мире SpaceX, практически каждый день запускающий в космос ракеты, задумался над простой полетной задачей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в соцсети Х Илон Маск набросился с критикой на Украину и президента Владимира Зеленского, обвиняя последнего во всех смертных грехах. Однако многие комментаторы не согласились с громкими заявлениями бизнесмена и посоветовали ему лучше учить историю.

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