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Маск предложил Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране и был отправлен украинцами "за российским кораблем"

Катя Поплюйко
Новости политики
2 минуты
3,5 т.
Маск предложил Зеленскому 'амнистию' в нейтральной стране и был отправлен украинцами 'за российским кораблем'

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск отметился очередным странным заявлением. Он предложил президенту Владимиру Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране "для мирного перехода демократии".

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Об этом близкий соратник главы Белого дома написал в соцсети X, 4 марта. Комментарии от украинцев не заставили себя долго ждать и вскоре Маск был отправлен "за российским кораблем".

Сообщение Илона Маска в Х

"Это правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине", – говорится в сообщении миллиардера.

Маск предложил Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране и был отправлен украинцами "за российским кораблем"

Украинские граждане подвергли резкой критике сообщение Маска и стали в защиту Владимира Зеленского, который в отличие от российского диктатора Владимира Путина не начинал войну против соседней страны и не вторгался на ее территорию.

"Иди за русским кораблем ч*о неадекватное!", "Они там все из психушки?", "Пусть Трампу ищет страну, которая его примет. И себе тоже. Американцы долго терпеть этих "психопатов" не будут. Кстати – давно в Америке революций не было!", "Я бы охотно предложила этому "гению" амнистию на Марсе", "Украина своего лидера не отдаст этим чудовищам".

Маск предложил Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране и был отправлен украинцами "за российским кораблем"
Маск предложил Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране и был отправлен украинцами "за российским кораблем"
Маск предложил Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране и был отправлен украинцами "за российским кораблем"
Маск предложил Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране и был отправлен украинцами "за российским кораблем"
Маск предложил Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране и был отправлен украинцами "за российским кораблем"
Маск предложил Зеленскому "амнистию" в нейтральной стране и был отправлен украинцами "за российским кораблем"

Напомним, недавно Илон Маск рассмешил сеть, потому что не знал ответа на вопрос: почему самолет не летит по прямой линии. Основатель крупнейшей частной аэрокосмической компании в мире SpaceX, практически каждый день запускающий в космос ракеты, задумался над простой полетной задачей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в соцсети Х Илон Маск набросился с критикой на Украину и президента Владимира Зеленского, обвиняя последнего во всех смертных грехах. Однако многие комментаторы не согласились с громкими заявлениями бизнесмена и посоветовали ему лучше учить историю.

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