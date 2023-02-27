Машины Biber, грузовики и не только: Германия передала Украине новую партию помощи

Германия в рамках военной помощи Украине передала ВСУ мостоукладочные машины Biber (Beaver) и грузовики Zetros. Также наших воинов снарядят немецкими аптечками и маскировочными сетками.

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Такую информацию о поддержке украинской армии обновил сайт правительства ФРГ. Ранее Берлин анонсировал, что до конца февраля 2023-го передаст Киеву управляемые ракеты, пять САУ Gepard и другую технику.

"Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками. В этом списке представлен обзор смертоносной и нелетальной военной помощи Германии Украине. Сюда входят поставки Федеральных вооруженных сил, а также немецкой промышленности, финансируемые из средств правительства для наращивания потенциала безопасности", – говорится в сообщении.

Среди того, что Берлин уже передал Киеву, значится:

– 9 мостоукладчиков BEAVER или Biber (было три);

– 120 000 аптечек (ранее 100 000);

– 28 грузовиков Zetros (ранее 20);

– 10 зимних маскировочных сеток.

Отмечается, что финансирование такой инициативы составляет в общем €2,2 млрд на 2023 год (после €2 млрд в 2022-м). Средства будут направлены в первую очередь на поддержку Украины.

"В то же время они будут использованы для финансирования повышенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, идет на возмещение государствам-членам Евросоюза затрат на оказание поддержки Украине", – добавили в правительстве ФРГ.

В графе "военная поддержка Украины в планировании/исполнении" наводится список того, что Германия предоставила или предоставит ВСУ:

– 300 000 патронов к САУ Gepard;

– 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом (совместный проект с другими операторами Leopard 2);

– 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

– 2 РЛС воздушного наблюдения;

– 78 автопоездов и 86 полуприцепов;

– 40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами (со складов Бундесвера и промышленности);

– ЗРК Patriot с ракетами;

– 20 мобильных антенно-мачтовых систем;

– 80 000 аптечек;

– 114 разведывательных дронов;

– 1 тягач танк-транспортер М1070 или Oshkosh HET;

– 17 мобильных систем отопления;

– 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155;

– 90 систем обнаружения дронов;

– 2 ангарных тента;

– 7 погрузчиков 8x6 с 18 рулонами контейнеров;

– 5 зенитных самоходных установок Gepard;

– 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;

– 6 мобильных и защищенных комплексов разминирования;

– ракеты IRIS-T SLM;

– 42 машины разминирования;

– 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах) ;

– 380 машин охраны границы;

– 1020 снарядов калибра 155 мм;

– боезапас 156 000 патронов 40 мм;

– 5 инженерных бронированных машин;

– 3 тяжелые и средние мостовые системы;

– 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 (совместный проект с Данией и Норвегией);

– 78 большегрузных прицепов;

– 3 ЗРК IRIS-T SLM;

– 12 коммуникационных электронных сканеров/постановщиков помех;

– полевой госпиталь;

– 20 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов;

– 2 тягача и 4 прицепа;

– 10 защищенных автомобилей;

– система обеззараживания транспортных средств;

– 5032 переносных противотанковых орудия;

– 172 грузовика;

– 7 мостоукладчиков Beaver (Biber).

Отмечается, что общая стоимость отдельных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт Украине товаров военного назначения в период с 1 января 2022-го по 20 февраля 2023-го составляет €2 558 391 406. Чтобы ускорить обработку некоторых поставок, Берлин упростил некоторые процессы лицензирования, например, в отношении товаров военной защиты. Но из соображений безопасности не предоставляет никаких подробностей относительно товаров, техники и вооружения до тех пор, пока они не будут доставлены.

"Поставки из отраслевых запасов, финансируемые немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Некоторые требуют модернизации или их производство продолжается, также проводятся обучающие мероприятия", – добавили в федеральном правительстве Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Берлин передаст Киеву не 14, а 18 танков Leopard 2A6. Бронетехника вместе с танками Швеции и Португалии составит батальон.

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