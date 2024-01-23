Трамп-2.0 вернется (если вернется) в Белый Дом 21 января 2025 гораздо более опасным для американского государства президентом нежели в 2017 году. Озлобленным реваншистом, жаждущим мести глубинному государству, укравшему у него победу на выборах 2020 года, европейским политикам, третировавшим и презиравшим его все 4 года первого президентства. И, кроме того, Украине, помощь которую уже больше трех месяцев блокирует сегодня горстка его самых фанатичных сторонников в Палате, угрожая спикеру отставкой, если тот осмелится поставить этот вопрос на голосование.

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США, Европа, Украина – точно такой же список объектов клокочущей ненависти у его давнего партнера Пу. Они уже счастливо перемигиваются через океан. Им не надо никаких тайных посредников и никаких секретных переговоров. Они и так прекрасно понимают как синхронно они будут действовать в третьей декаде января 2025 года.

В первые 12 часов, как чуть ли не каждый день, клятвенно обещает г-н кандидат, он остановит войну в Украине, что на их птичьем языке означает прекращение поставок оружия Украине.

А за первые 12 дней он с лихвой выполнит путинский ультиматум НАТО декабря 2021 года (о котором тот и вспоминать-то уже не смел после Гостомельского поражения февраля 2022-го): "Собирайте манатки и убирайтесь вон на линию Батыя-Джугашвили 1245/1945 годов".

С утра 22 января 2025 года в ряде стран Центральной Европы начинают происходить сначала, казалось бы, незначительные, а затем все более тревожные события. В Риге агрессивный марш молодцеватых "ветеранов Великой Отечественной войны", в Нарве неизвестно откуда взявшиеся зеленые человечки оскверняют символы эстонского государства. Серия пограничных инцидентов в районе Сувалкского коридора и на российско-финской границе. В столкновении с полицией погибает пророссийский демонстрант в Таллинне. Москва обрушивается с грозными предостережениями в адрес полдюжины стран-членов НАТО, обвиняя их в русофобии и возрождении нацизма. Заместитель Председателя Совета Безопасности Д.А Медведев предлагает точечное применение Россией ядерного оружия.

Естественно все взоры обращены на Вашингтон и Брюссель. Трамп выдерживает мхатовскую паузу, никак не комментируя происходящее. Штаб-квартира НАТО, уже заваленная обращениями стран-членов об актуализации статей 4 и 5 Устава НАТО, не может выразить никакой позиции, так как США, одна из ведущих стран альянса, не участвует в консультациях.

К вечеру 25 января Венгрия, Словакия и Болгария заявляют о своем выходе из НАТО. Наконец, 26 января на всех мировых экранах появляется Президент США Дональд Трамп и сообщает, что по приглашению своего друга Владимира он немедленно отправляется в Москву для заключения с ним великолепной сделки (deal) по обеспечению мира и безопасности в Европе на десятилетия вперед. "Вам понравится" – заверяет он страны, обратившиеся в НАТО с просьбой выполнить данные им гарантии безопасности.

Пу лично встречает Трампа в аэропорту и два государственных деятеля, не теряя времени, начинают работать над параметрами своей исторической сделки, отправляясь в одном лимузине в Кремль.

После ночи, конструктивно проведенной с Пу, Трамп возвращается в Вашингтон. Спускаясь с трапа борта №1, он приветствует встречающих, энергично размахивая несколькими бумажками, которые он держит в высоко поднятой руке.

Содержанием этих листочков он поделится через несколько часов в своем обращении к нации:

"Дорогие соотечественники! Мы с моим другом и важнейшим геополитическим партнером Владимиром пришли к выводу, что созданная в середине прошлого столетия организация НАТО органически не справляется сегодня с задачей обеспечения безопасности на европейском континенте. Более того ее бездумное механическое расширение уже привело к большой войне Европе. Эта организация в принципе не реформируема. Мы пришли к выводу, что гарантами безопасности в Европе на ближайшие десятилетия должны стать две Великие державы – США и Россия. В качестве своего первого шага мы намерены немедленно остановить войну в Украине. Я уже принял решение о полной приостановке военных поставок в Украину. Я направляю в Конгресс законопроект о признании США территориальной целостности России и Украины в границах, определенных Конституцией РФ. Со своей стороны Владимир готов признать любое правительство Украины, которое:

a) вернет РФ оккупированные ею на сегодняшний день российские территории,

б) готово будет подписать с РФ Договор о Дружбе и Добрососедстве, гарантирующий права русскоязычного населения на территории Украины.

Владимир намерен также предложить заключить подобные обязывающие договоры правительствам Латвии, Литвы и Эстонии. В случае их согласия он готов ограничиться минимальными территориальными требованиями, абсолютно необходимыми для обеспечения безопасности России : возвращение РФ Нарвского региона и предоставление Союзному государству России и Белоруссии Сувалкского коридора, связывающего его с территорией Калининградской области РФ..."

II

Итак, существует экзотический, но вполне реальный сценарий поражения Запада в мировой войне, навязанной ему силами абсолютного зла, несмотря на все его огромное стратегическое превосходство. Только дефицит политической воли американской администрации не позволил ВСУ достигнуть этой победы еще осенью 2022 года. Если бы тот все еще весьма ограниченный набор западного оружия, который после долгих проволочек передан Украине сегодня, был в ее распоряжении в ходе харьковско-херсонского наступления, оно закончилось бы полным разгромом российской группировки.

Есть 2 способа избежать изложенного выше катастрофического сценария. Первый и наиболее радикальный – это одержать безоговорочную победу над путинской Россией задолго до 21 января 2025 года, а еще лучше до республиканской и демократической конвенций (назначенных соответственно на июль и август 2024-го).

Для этого достаточно немедленно предоставить Украине две сотни истребителей F-16 и столько же ракет ATAMCS дальности 300 миль. И не надо будет никаких позиционных боев и прорывов линии фронта. Украина просто полностью ликвидирует дистанционным воздействием крымскую группировку противника, что станет не только военной, но прежде всего психологической и политической катастрофой для путинского режима.

III

2-ой способ не противоречит первому, а наоборот его логически дополняет. Это дать возможность американскому обществу выбрать на президентских выборах действительно наиболее востребованного им сегодня кандидата. Утверждаю, что из тройки оставшихся в гонке претендентов таковым, безусловно, является Никки Хейли. И ни в коем случае Дональд Трамп или Джо Байден, оба обладающие огромным антирейтингом. По всем опросам общественного мнения и Трамп и Хейли побеждают Байдена на президентских выборах, но Хейли с более значительным перевесом.

Я вас еще не убедил? Так давайте проведем простой контрольный эксперимент, который до сих пор не удосужились поставить догматично зашоренные американские полстеры (специалисты, которые занимаются подготовкой, проведением и анализом результатов опросов общественного мнения).

Я предлагаю на широкой общеамериканской выборке предложить участникам очень простой вопрос – "Кого вы предпочли бы видеть на посту Президента США Никки Хейли или Дональда Трампа?"

Моя рабочая гипотеза заключается в том, что Никки Хейли будет устойчиво выигрывать подобные опросы и, следовательно, она является наиболее востребованным американским обществом кандидатом в президенты.

Так почему же она тогда может проиграть Трампу Республиканские праймериз? Очень просто. Потому что участники праймериз это не общеамериканская и даже не Республиканская выборка, а выборка наиболее ангажированных активистов Республиканской партии. Наиболее достойный и востребованный кандидат может не пройти внутрипартийное сито. В этом существенный недостаток американской традиционной избирательной системы и практики. Но в нашем конкретном случае мы постараемся исправить эту несправедливость.

Во-первых, само проведение предложенного мной эксперимента может существенно прочистить очень многим американцам мозги и позитивно сказаться на шансах Никки Хейли выиграть республиканские праймериз.

Если же Республиканская партия на своем съезде в июле все-таки выдвинет кандидатом в президенты Дональда Трампа, ничто не помешает Демократической партии на своем съезде в августе выдвинуть гораздо более востребованного и обреченного на победу кандидата Никки Хейли.

При этом Никки Хейли не придется ни клясться на какой-нибудь демократической библии, ни тем более вступать в Демократическую партию. Она ни строчки не изменит в своей личной Республиканской программе. Так же как демократы пойдут на выборы в Конгресс со своей демократической платформой. Просто на президентских выборах у подавляющего большинства американцев будет общенациональная задача: ни в коем случае не допустить в Белый дом Маньчжурского кандидата.