Макрон: саммит G20 еще раз подтверждает изоляцию России

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что результаты встречи глав стран G20 и согласованная 9 сентября общая заявление подчеркивают международную изоляцию Российской Федерации. Он сделал этот вывод по той причине, что большинство стран "Большой двадцатки" осуждают войну в Украине.

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Об сообщает Reuters. В ходе саммита была подписана декларация G20, которая, по словам Макрона, не является дипломатической победой РФ.

"Этот саммит G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия", – сказал Макрон 10 сентября на пресс-конференции после церемонии закрытия саммита.

По мнению Макрона, G20, изначально созданная для решения международных экономических вопросов, не всегда представляет собой подходящую платформу для достижения дипломатического прогресса в контексте украинского конфликта. Он подчеркнул, что утвержденное заявление G20 не следует рассматривать как дипломатическую победу России.

Важно отметить, что в рамках G20 была принята декларация, в которой избегались прямые осуждения России за ее участие в вооруженном конфликте, однако акцентировалось внимание на страданиях людей, вызванных этим конфликтом, и призывалось все государства воздерживаться от применения силы для захвата территорий. Этот согласованный подход стал неожиданным, учитывая резкое противостояние и разногласия во взглядах на конфликт, которые преобладали в неделях, предшествовавших саммиту. Западные страны настаивали на осуждении российской военной акции, в то время как Россия угрожала блокировать любую резолюцию, не отражающую ее позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Индии, городе Нью-Дели, 9 сентября стартовал саммит "Группы двадцати". На полях двухдневного саммита лидеры 20 стран с мощнейшей экономикой будут обсуждать не только экономические вопросы, но и развязанную Россией войну против Украины и ее последствия для глобальной продовольственной безопасности.

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