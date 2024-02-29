Макрон хочет возглавить Европу в вопросе помощи Украине: Politico указала на проблему

Президент Франции Эммануель Макрон по поводу войны в Украине заявил, что "на карту поставлена Европа". Он пообещал Киеву предоставить больше артиллерийских снарядов, объявил о создании коалиции по ракетам большой дальности и выдвинул идею введения в нашу страну западных войск. В ответ на главу республики набросились как собственные политики, так и зарубежные коллеги.

Идея Макрона возглавить в Европе движение помощи Украине не понравилась не только политикам, но и собственно народу Франции, считает Politico. Соответственно, рейтинг президента и его партии стал намного ниже, чем у крайне левых и крайне правых, отмечает издание.

Так, крайне права Марин Ле Пен подвергла критике Макрона за якобы "игры жизнью французских детей", а крайне левый Жан-Люк Меланшон заявил о "безумии противопоставлять одно ядерное государство другому ядерному государству" (Франция имеет собственное ядерное оружие). Осудили идеи президента также Социалистическая партия и консервативная партия "Республиканцы".

"Однако самая большая проблема Макрона состоит в том, что его амбиции не отвечают преобладающим настроениям населения Франции", – отмечает издание.

"Россия не рассматривается как прямая угроза Франции, а ее вторжение в Украину рассматривается как чисто вопрос бывшего СССР", – цитирует Politico социолога Бруно Жанбара.

Последние данные опросов общественного мнения показывают, что симпатия к Украине во Франции есть, но снижается. Хотя 58 процентов французов имеют положительное впечатление от нашей страны, это на 24 пункта меньше, чем в начале войны. Только 50 процентов поддерживают вооружение Украины, что на 15 пунктов меньше, чем в первые дни боевых действий в 2022 году.

Только 62 процента французов поддерживают санкции против России – по сравнению с 72 процентами в начале войны. "Макрону сложно привлечь к своим идеям эту аудиторию", – пишет Politico.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На ней он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Впоследствии президент Польши Анджей Дуда объяснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

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