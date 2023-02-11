Любая страна-член НАТО имеет право предоставить Украине истребители – Белый дом

В США прокомментировали вероятность и возможности передачи Украине истребителей, которые почти с начала войны она просит от партнеров для отражения агрессии РФ. Вашингтон заявил, что дать Киеву боевые самолеты может в целом любое суверенное государство, в том числе и член НАТО.

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В Белом доме говорят, что решение союзники должны принимать сами – и по истребителям, и по обучению украинских пилотов. Такую позицию высказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители, – это их законное решение", – подчеркнул он.

В то же время американский чиновник обратил внимание на то, что предоставление "любой сложной военной техники" предполагает много уровней подготовки для тех, кто будет ею управлять.

Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы в перспективе военные имели возможность полноценно использовать все ее возможности.

Представитель Белого дома пояснил, что, например, США это уже делают для Украины на базе Fort Sill в штате Оклахома.

"Там украинские военные овладевают батареей зенитно-ракетной системы MIM-104 Patriot", – уточнил он.

Напомним, месяц назад стало известно, что управлять "Патриотами" американцы будут обучать до ста военнослужащих из Украины, продлится это несколько месяцев.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил о хороших результатах в усилиях страны по пути к возможности получения истребителей. Он отчитался об итогах своего дипломатического турне по Западной Европе, указав на важные договоренности относительно танков, дальнобойных ракет и боевых самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, передачу Украине истребителей не исключают даже во Франции. Хотя лидер страны Эммануэль Макрон заявил, что это не может произойти в ближайшее время.

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