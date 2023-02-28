Лукашенко заявил, что у Украины нет другого выбора, как немедленно подписать мир с Россией

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, поддерживающий страну-агрессор Россию в войне против Украины, вновь начал склонять наше государство к переговорам с агрессором. Белорусский диктатор заявил, что Украины якобы не имеет другого выбора и должна подписать с Кремлем "мирное соглашение".

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Несмотря на то, что российские оккупанты не имеют успеха на поле боя, Лукашенко сказал, что Киев якобы не должен ставить Москве условия для прекращения войны. Об этом он заявил в интервью журналистам из Китая, его слова процитировали белорусские пропагандисты.

"У Киева нет другого пути, кроме как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий", – сказал друг Путина. Он пригрозил тем, что Россия может "поставить экономику на военные рельсы".

Главу украинского государства Владимира Зеленского нелегитимный президент РБ назвал "неплохим, но неопытным человеком". По его мнению, мировые лидеры якобы неискренне аплодируют президенту Украины.

Лукашенко посоветовал Зеленскому "помириться с РФ, чтобы не допустить гибели Украины", если в мире начнется новый военный конфликт, то о нашем государстве "все забудут".

Ранее глава Беларуси заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупантами против Украины в случае агрессии против Беларуси. Непризнанный президент РБ пригрозил, что это произойдет, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на его угрозы и сказал, что наша страна будет бороться и выстоит в любом случае.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда считает, если Лукашенко согласится на уговоры Москвы и отправит свою армию в Украину, его режиму в РБ придет конец. Сам Лукашенко понимает, что нация в таком случае восстанет против него.