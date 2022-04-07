Лукашенко заявил, что переговоров России и Украины о прекращении войны 'не может быть без участия Беларуси'

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко требует включить страну в переговорный процесс по завершению войны в Украине. Он убежден, что никаких договоренностей за спиной РБ быть не может.

Об этом Лукашенко заявил на заседании Совета Безопасности. Он дал распоряжение главе Министерства иностранных дел решить этот вопрос.

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Если вы уже нас втянули в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, конечно, должна прозвучать позиция Беларуси", – констатирует самопровозглашенный президент.

После заседания глава МИД страны Владимир Макей в разговоре с журналистами объяснил, что Украина и Россия знают о позиции СБ относительно необходимости ее участия в переговорах.

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Глава министерства заверил, что якобы предложения Беларуси всегда были на столе украинских президентов. При этом, если бы они их приняли, то, по мнению Макея, не было бы "кризиса, который случился. Дополнительно он заявил, что РБ потребует для себя гарантии безопасности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему Лукашенко не спешит вводить войска Беларуси в Украину.