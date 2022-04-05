Зеленский объяснил, почему Лукашенко пытается избежать полноценного вступления в войну с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать участия военных страны в войне РФ против Украины. Он прислушивается к мнению беларусского народа, который не поддерживает агрессию россиян.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам во время телемарафона. "Мы можем посмотреть на того же Лукашенко. Ракеты летели от него, и он это понимает. Но мы видим, что он какие-то шаги предпринимал для того, чтобы не вступить полностью в войну", – сказал он.

Зеленский добавил, что отказ Лукашенко от участия в войне – еще не факт, однако ему следует "смотреть на свой народ".

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"Народ Беларуси против войны с Украиной", – сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что по сравнению с жителями РФ белорусы намного лучше относятся к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее рассказал, какие вопросы – самые сложные в переговорах с Россией. Глава государства не исключает, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может не произойти.

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