Лукашенко отправился с вояжем в Иран, поставляющий России вооружение. Фото и видео

Самопровозглашенный глава Республики Беларусь Александр Лукашенко отправился с визитом в Иран. Его самолет прибыл в аэропорт Мехрабад.

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Видео с его прибытия распространилось по сети. Цель визита – якобы расширение экономического сотрудничества между странами.

Как сообщают источники, президент Беларуси планирует проведение переговоров с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сайедом Резой Фатеми Амином.

Государственные СМИ Беларуси утверждают, что целью визита является расширение экономического сотрудничества между странами. За две недели до визита в Иран Лукашенка побывал в Китае.

"В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ранее, во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию", – комментируют приезд Лукашенко в Иран российские СМИ.

Важно отметить, что Иран, который поставляет вооружение России для ведения войны против Украины, разработал крылатую ракету. Командование Революционной гвардии страны утверждает, что новая ракета может поражать цель на расстоянии 1650 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев. В ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды. Россия же обещает предоставить Ирану истребители.

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