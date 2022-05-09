Лукашенко 9 мая 'поклялся' в верности России и пожаловался на 'американскую удавку'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всячески помогать и поддерживать РФ, несмотря на то, что Беларусь не агрессор. Также он рассказал, что весь мир якобы устал от так называемой "американской удавки".

При этом самозванный лидер подчеркнул, что выступает за "новый мир". Об этом Лукашенко рассказал во время парада в Минске, посвященному 9 мая.

Политик рассказал, что беларусы и россияне якобы "ведут борьбу с мировым злом". Он намекнул, что злом этим являются Соединенные Штаты Америки.

"Все попытки задушить делают нас только сильнее и воодушевляют других. Потому что на беларусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. Китай, Индия, страны Латинской Америки, Африки, арабские государства…от американской удавки устали все. Уверен, что и вы, простые граждане, как и большинство населения планеты, выступаете за новый справедливый мир без дискриминаций и санкций", – заявил Лукашенко.

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Также он поклялся в верности РФ, которая развязала против Украины кровавую и циничную войну.

"Ни юридического, ни морального права Беларусь не имеет права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины, и чтобы вы не делали, какие бы стрелы не бросали в нашу сторону, у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить. Беларусы не агрессоры, но оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будет ее всячески поддерживать", – рассказал самопровозглашенный президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко "намекнул" на провал планов Путина по войне против Украины и приписал себе роль "миротворца". При этом беларусский диктатор отличился кощунственным заявлением о зверствах российских оккупантов в Буче: он назвал убийства и пытки украинцев "постановкой", которую "подстроили англичане, прибывшие из Львова".