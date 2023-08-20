Лучшие тягачи для наших САУ: Порошенко привез артиллеристам ДШВ грузовики Foden

Петр Порошенко привез бригадам Десантно-штурмовых войск технику и оборудование. 148-я отдельная артиллерийская бригада ДШВ получила два грузовика Foden, 79-я ОДШБ – пункт управления БпЛА на базе грузовика DAF.

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"На этот раз приехали к своим. К старым друзьям, которым уже давно помогаем", – отметил пятый Президент Украины.

"Запрос у ребят был прост - нужно что-то такое, чтобы вывозить артиллерию с поля боя, проходное, простое в использовании, чтобы приехал, поднял и погнал. Поэтому - два Foden'ы передаем ребятам из 148-й отдельной артиллерийской бригады. Бойцы учатся очень быстро. Наши водители провели короткий инструктаж и "малыши" сразу поехали в работу", - рассказал Порошенко.

Военные говорят: тягачи для быстрого перемещения мощных САУ крайне нужны, а огромные Foden справляются с этим на любых военных дорогах. "Петр Алексеевич нам привез эти прекрасные голландские автомобили. Это грузовик, который способен перевозить груз весом до 18 тонн", – говорит десантник. Он добавляет, что такой Foden способен не только решать большие логистические задачи, но и выполнять функцию тягача. "Как раз то, что нам нужно", – добавляет его побратим.

"Опыт применения этих грузовиков настолько удачен, что это оказывается лучшая машина для эвакуации и восстановления боеспособности самоходных артиллерийских установок. Он на себя грузит, эвакуирует, ремонтирует за счет передвижной мастерской и возвращает назад", – объясняет Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовали в Европе уже более трех сотен грузовиков и тягачей для ВСУ. Половина из них уже на фронте. В Украине машины проходят техническое обслуживание с заменой необходимых запчастей, окрашиваются и оснащаются. Марина Порошенко рассказывает: "Когда мы приезжаем на склады в Европе и отбираем эту технику, я вижу в каком она состоянии. Но сейчас на нее смотришь – такое впечатление, что она только что сошла с конвейера".

"А вот 79-ке передали пункт управления БпЛА на базе DAF'а, чтобы управлять "Посейдонами" можно было не с одной оборудованной точки, а из той, где сможет проехать этот грузовик. То есть с любого места", – также сообщил он.

Порошенко отмечает – его команда будет и дальше помогать ДШВ: "маруновые береты — символ, гордость и честь десантника. Отличие для самых достойных, символ победоносных рыцарей. Когда в 2017 году мы заменили советские голубые на гордые маруновки береты с крылатой эмблемой, это стало последним шагом. , чтобы окончательно оторвать наши десантно-штурмовые войска от русской школы и вернуть в европейскую милитарную традицию".

"До сих пор помню эмоции, которые испытывал, когда передавал командованию ДШВ новые символы на Михайловской площади. И трудно удержать радость и гордость, когда увидел их сегодня здесь, на фронте. Омыты кровью и потом, но никогда не позором", – отметил он.

"В очередной раз был счастлив встретиться с нашими бойцами, с теми, кто держит линию обороны. С теми, кто всегда первые. Они уничтожают врага — мы помогаем", – подчеркнул Порошенко. Марина Порошенко добавляет: "Только объединив наши усилия, мы все вместе можем победить. И мы обязательно победим".