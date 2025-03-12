'Лучшее, что они могут сделать': Рубио сказал, какого 'жеста доброй воли' ждет от россиян

Предложенное Соединенными Штатами во время переговоров с Украиной 30-дневное перемирие между нашей страной и Россией может начаться уже в ближайшие дни. Но это может произойти только в том случае, если страна-агрессор согласится на это предложение.

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Об этом после переговоров в Саудовской Аравии заявил государственный секретарь США Марк Рубио. Уже на днях будет происходить "множество контактов" с российской стороной, цитирует The New York Times его слова.

По определению госсекретаря, "лучшим заявлением" по итогам таких контактов может быть "ответ России о рассмотрении возможности прекращения всех военных действий, чтобы люди перестали погибать, пули перестали летать и чтобы начался процесс поиска постоянного мира".

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга ни ракетами, ни ракетами, ни пулями, ни артиллерией. Стрельба прекращается, бои прекращаются и начинаются разговоры. Если их ответ будет "нет", это было бы очень досадно, но это прояснит их истинные намерения", – сказал Марко Рубио.

По его словам, ранее российские официальные лица на первых переговорах в Саудовской Аравии "оказались открытыми к идее урегулирования войны", но они "не определили правильные обстоятельства, чтобы положить конец этому конфликту".

Кроме переговоров с россиянами, госсекретарь планирует на встрече G7 объединить страны "Большой семерки" (т.е. США, Британию, Канаду, Францию, Германию, Италию и Японию), чтобы они "выступили единым фронтом поощрения мирных переговоров".

Гарантиями безопасности для Украины, если прекращение огня будет достигнуто, будет "сдерживание", отметил Марко Рубио. Он добавил, что "сдерживание" будет и частью мирных переговоров, однако не уточнил, что именно имеется в виду.

"Невозможно достичь продолжительного мира, если сдерживание не будет его частью", – сказал он.

Однако госсекретарь уточнил, что любое коммерческое соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых "поможет обогатить Украину, но не будет сдерживающим фактором" против российской агрессии.

Возможно, речь идет о европейских обещаниях гарантий безопасности Украины, потому что, по словам Рубио, они "будут частью мирных переговоров".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение о прекращении войны с Россией.

По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

В частности, по предложению Украины первых трех шагов к началу переговоров – перемирие в море, запрет воздушных ударов и начало масштабного обмена пленными – США предложили более широкий шаг. А именно – ввести 30-дневное полное прекращение огня на всей линии боевых действий.

По словам высшего военно-политического руководства Украины, наша страна готова принять предложение о введении 30-дневного перемирия – в случае согласия России.

Как отметили и Марко Рубио, и другие американские чиновники, и политики Европы, "теперь мяч на стороне России".

Тем не менее, в России отреагировали на переговоры США и Украины словами, что любые договоренности "будут на условиях Москвы, а не Вашингтона".

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