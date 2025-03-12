'Теперь время России': Рубио сделал заявление о мирных переговорах и гарантиях безопасности для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров с Украиной, по результатам которым Киев выразил согласие на прекращение огня, свое слово должна сказать Россия. Он заявил, что Соединенные Штаты надеются получить положительный ответ от Москвы и "настоятельно призывают россиян прекратить все боевые действия".

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Также Рубио подтвердил, что переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) включали разговоры о территориальных уступках. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, США "вступят в контакт с россиянами" в ближайшее время, добавив, что, если Россия откажется прекращать огонь, "это нам о многом скажет".

В своих комментариях Рубио добавил, что Украине необходимы достаточные средства сдерживания будущих возможных атак. Он также заявил, что европейцам "необходимо будет принять участие в этом вопросе". При этом госсекретарь подчеркнул, что "не будет представлять сделку по минералам как гарантию безопасности". Однако, по его словам, это даст США "личную заинтересованность" в безопасности Украины.

"Они хотят убедиться, что это больше не повторится. Мы все работаем над этим. Какой смысл тратить время на то, чтобы достичь прекращения огня сейчас, чтобы потом, через три, четыре, шесть лет (вторжение повторилось, – Ред.). Никто в этом не заинтересован", – заявил Рубио.

Рубио добавил, что переговоры с украинской делегацией в Джидде затрагивали такие проблемы, как формат будущего переговорного процесса и возможность территориальных уступок. Также он заявил, что европейские санкции против России будут ''на столе'' любого соглашения о прекращении огня.

"Безусловно, если Соединенные Штаты имеют экономический интерес, который приносит доход нашему народу, а также народу Украины, мы будем заинтересованы в том, чтобы защитить его, если он будет подвергнут сомнению или угрозе", – добавил госсекретарь США.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение о прекращении войны с Россией, развитие двусторонних отношений и не только это. По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

В частности, на предложение Украины первых трех шагов к началу переговоров – перемирие в море, запрет воздушных ударов и начало масштабного обмена пленными – США предложили более широкий шаг. А именно – ввести полное прекращение огня на всей линии боевых действий.

По словам высшего военно-политического руководства Украины, наша страна готова принять предложение о введении 30-дневного перемирия – в случае согласия России.

О том, что теперь мир ждет шаг страны-агрессора, заявил также премьер Британии Кир Стармер. Однако он добавил, что ранее запланированный саммит так называемой коалиции желающих все равно состоится – уже на этой неделе.

Напомним, в России отреагировали на переговоры США и Украины, по результатам которых прозвучали предложения о полном прекращении огня. Оккупанты выдали, что любые договоренности "будут на условиях Москвы, а не Вашингтона".

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