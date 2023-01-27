Лубинец и Москалькова договорились о шагах по возвращению тяжелораненых

Российский и украинский омбудсмены договорились о шагах по возвращению тяжелораненых фронтовиков. В частности, об обмене списками солдат, которые подлежат репатриации.

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Об этом сообщает ВВС. Отмечается, что уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела онлайн-встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

В переговорах, по ее словам, также принимал участие главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Как утверждает Москалькова, стороны "договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации".

Также был достигнут консенсус о помощи силовым органам в "возврате граждан, подлежащих депортации".

В свою очередь, украинская сторона переговоры Москальковой с Лубинцом пока не комментировала.

Отметим, в январе оба омбудсмена проводили очную встречу в Турции. Помимо этого они также встречались в Брюсселе.

В то же время, 26 января Лубинец заявил в интервью "Суспільне", что в последнее время у него появился "сдержанный оптимизм" относительно отношения Москвы к украинским военнопленным, однако переговоры с Москальковой "проходят трудно".

Отметим, украинская сторона передала российской поименный список из 800 раненых украинских военных, которых оккупанты удерживают в плену. Киев надеется на их репатриацию.

"Речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, являются ранеными и тяжелоранеными. Это практически 800 наших воинов", – сказал Лубинец относительно обмена военнопленными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Москалькова заявила, что будет способствовать возвращению в Украину похищенных оккупантами и вывезенных на территорию страны-агрессора детей. Она заверила, якобы Россия не желает оставлять у себя вывезенных из Украины детей, которые хотят вернуться на Родину. В частности, сказала, что у нее есть соответствующий список.

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