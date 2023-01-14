Украина передала РФ список из 800 раненых военнопленных, у врага заявили, что будут способствовать возвращению детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец передал российской стороне поименный список из 800 раненых украинских военных, которых оккупанты содержат в плену. Киев надеется на их репатриацию.

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Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона. По его словам, во время переговоров с омбудсманом РФ Татьяной Москальковой по освобождению украинцев та заявила, что будет способствовать также возвращению в Украину вывезенных детей.

"Речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, являются ранеными и тяжелоранеными. Это практически 800 наших воинов", – сказал Лубинец относительно обмена военнопленными.

По его словам, украинская сторона получила соответствующий список от россиян и передала его Координационному штабу по обращению с пленными.

"Наша задача – получить список, передать его, а дальше уже будет приниматься решение. Я считаю, что это положительный шаг, когда российская сторона, по крайней мере, выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет", – подчеркнул омбудсман.

Он также отметил, что во время переговоров с Москальковой был момент, когда они одновременно открывали Женевские конвенции, сопоставляли разные варианты на разных языках и пришли к согласию, что военнопленные, которые считаются тяжелоранеными, должны быть переданы по процедуре репатриации.

Подводя итоги третьего раунда переговоров с российским омбудсманом Лубинец отметил, что Москалькова заверила, якобы Россия не желает оставлять у себя вывезенных из Украины детей, которые хотят вернуться на Родину. В частности, сказала, что у нее есть соответствующий список.

"Она не назвала фамилии и количество этих детей. Но проговорила: если будут обращения родственников украинских детей, которые хотят забрать их домой, то она будет максимально этому способствовать. Сказала, что "у нас нет желания оставлять в РФ детей, которые имеют родственников на территории Украины и хотят вернуться в Украину", – рассказал омбудсман.

Он добавил, что уже получил такие обращения. Известно, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело было остаться на Родине сиротам.

"И я хотел бы обратиться ко всей Украине: родственникам, родителям, опекунам, бабушкам и дедушкам и т. д. Если у вас есть информация, что ваши дети находятся на территории РФ, и вы хотите их забрать – пожалуйста, обратитесь к нам", – призвал чиновник, имея в виду Офис уполномоченного ВР по правам человека.

Лубинец по итогам переговоров с Москальковой отметил, что более 20 украинцев, считавшихся погибшими в войне, оказались живыми. Они находятся в российском плену.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января Украине удалось вернуть домой тела 54 военнослужащих, погибших в результате теракта в Еленовке на Донетчине. Идентификация лиц будет проходить по экспертизе ДНК.

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