'Ложь в костюмах': Зеленский - об обмане России и приговоре международной безопасности

Страна-аресорка Россия, а точнее ее "руководство" врет, что ее единственное требование – это якобы "освобождение Донбасса". Даже если украинские защитники выйдут из контролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской областей, захватчики не остановятся.

Видео дня

Более того, они не остановятся и после полной оккупации Украины – после падения нашей страны РФ непременно начнет "освобождать" другие страны Европы. Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к стране.

"Выйдите из Донбасса, и все закончится". Так в переводе с русского звучит обман. В переводе на украинский, на английский, немецкий, французский и, собственно, любой язык мира", – сказал украинский лидер, возвращаясь в страну после очередных переговоров.

Владимир Зеленский констатировал: к сожалению, до сих пор находятся политики, которые верят во лживость Кремля.

"До сих пор слишком часто правды избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах. И поэтому на Украину – давление, да. И поэтому мы боремся, и доказываем, казалось бы, давно очевидные истины, что после оккупации Крыма, захвата части Донецкой и Луганской областей, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Еленовки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово – это просто приговор. Приговор общей международной безопасности и каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ", – считает президент Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида в США, в резиденции Мар-а-Лаго состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

Украина получит гарантии безопасности от США и Европы, прокомментировал обозначенные переговоры американский лидер. По словам президента Дональда Трампа, "никто не отступает" от своих обещаний.

