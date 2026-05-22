'Даже нет смысла комментировать': в ЕС отреагировали на готовность Лукашенко присоединиться к мирным переговорам по Украине

Европейский Союз не рассматривает Беларусь как посредника в мирных переговорах по Украине. Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко поддерживает развязанную Россией войну, поэтому доверие к нему отсутствует.

Видео дня

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер. Она добавила, что доверие к белорусскому режиму "равно нулю".

"Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долговременному и справедливому миру в Украине", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она также добавила, что в ЕС обсуждают, каких именно уступок необходимо требовать от России для достижения мира. При этом, по словам Хиппер, в ЕС не видят со стороны страны-агрессора никаких шагов для взаимодействия.

Напомним, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель фактически отказалась от роли возможного посредника от Европы в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Она заявила, что для ведения таких переговоров необходимо иметь действующие политические полномочия.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели в Европе активизировались дискуссии относительно возможного назначения специального представителя для переговоров между Украиной и Россией. Среди потенциальных кандидатов называли Ангелу Меркель, Каю Каллас, президента Финляндии Александр Стубб и бывшего премьера Италии Марио Драги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!