Литва готова направить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения огня, – Науседа

Литва готова направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения огня. В то же время, страна-агрессорка Россия своими действиями демонстрирует нежелание заканчивать войну.

Видео дня

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg. Политик добавил, что его страна "готова оказать необходимую поддержку".

"Мы говорим об очень конкретном количестве наших военнослужащих, но должно быть обязательство всех стран коалиции оказать эту поддержку", – подчеркнул он.

По мнению лидера Литвы, президент США Дональд Трамп имеет "откровенные намерения" по прекращению российско-украинской войны. В свою очередь, Россия "поддерживает" мир, но продолжает атаковать критическую инфраструктуру Украины.

"Пока Россия имитирует переговоры, говорит о возможном мире и возможном прекращении огня, но они даже не готовы соблюдать перемирие, как обещали – не нападать, не наносить удары по критической инфраструктуре", – сказал Науседа.

Напомним, лидер Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину для защиты вероятного мирного соглашения. Он хочет, чтобы миссия осуществлялась под руководством Организации Объединенных Наций. Но в Москве ранее заявили, что любые войска НАТО будут "неприемлемыми" для нее. Однако Макрон ответил, что это будет зависеть от "суверенного государства Украина", а не от РФ, которая оккупировала ее территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон анонсировал следующий саммит "коалиции желающих", это страны, которые готовы к размещению в Украине своих военных в качестве миротворцев. Встреча состоится 27 марта в Париже с участием президента Владимира Зеленского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!