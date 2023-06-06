'Лишь победа Украины вернет безопасность': Зеленский отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский осудил подрыв оккупантами Каховской ГЭС как еще один террористический акт со стороны России. Он заявил, что предотвратить российское зло и вернуть безопасность украинцам поможет только победа в войне.

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Об этом глава государства указал в своем утреннем обращении 6 июня. До этого он созвал срочное заседание СНБО.

По словам Зеленского, российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.

Он подчеркнул, что им нельзя оставлять ни одного метра нашей территории, потому что каждый они используют для террора.

"Лишь победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", – заверил президент.

Также добавил, что все службы работают над решением всех вопросов в связи с подрывом ГЭС. Он созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Украинцев призвал распространять и доверять только официальную и проверенную информацию.

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