'Несет угрозу для ЗАЭС': у Зеленского отреагировали на подрыв оккупантами Каховской ГЭС

В Офисе президента Украины отреагировали на очередное военное преступление российских террористов, которые 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Отмечается, что это несет прямую угрозу находящейся под оккупацией Запорожской атомной электростанции.

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Действия захватчиков в ОП назвали экоцидом. Об этом, в частности, заявил глава ведомства Андрей Ермак, добавив, что президент созывает срочное заседание СНБО.

По словам политика, россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонщины и в Крыму, а также возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы.

"Их действия несут угрозу для ЗАЭС", – подчеркнул Ермак.

Глава ОП добавил, что власть – как центральная, так и региональная – работает над решением ситуации. В приоритете сегодня – безопасность людей.

"Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", – отметил он.

Напомним: утром 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС и одновременно обвинили в этом "украинскую армию". Из-за разрушения дамбы вода в Каховском водохранилище начала стремительно падать, в опасных районах украинские власти объявили эвакуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым данным, российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Захватчики в ближайшее время могут сымитировать нападение на АЭС под украинским флагом.

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