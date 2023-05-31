Лично представил нового главу ОВА: Зеленский совершил рабочую поездку в Одесскую область. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Одесскую область. Он прибыл в южный регион, чтобы представить нового председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

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Также глава государства провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по ситуации в Одесской области, которое Зеленский назвал "приоритетным регионом": речь шла и о восстановлении энергетической структуры после обстрелов РФ, о перезапуске местных предприятий в условиях военного положения и о реабилитации военных. О результатах поездки президент рассказал в своем Telegram-канале.

"Представил новоназначенного главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера. Это приоритетный регион нашего независимого государства", – отметил Зеленский, рассказывая о визите в Одесскую область.

По его словам, при выборе руководителей для госадминистраций регионов, где особенно велика опасность со стороны РФ, руководителей выбирают с учетом их опыта, приоритет отдается претендентам с опытом предварительной работы в правоохранительной или военной сфере. Кипер перед назначением на новую должность руководил столичной прокуратурой.

Зеленский также добавил, что провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по ситуации в области.

"В ходе совещания обсудили важные актуальные вопросы: восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитацию военных", - рассказал глава государства.

Также Зеленский отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-взрывной деятельности врага.

Напомним, 30 мая стало известно, что Одесскую область возглавил руководитель столичной прокуратуры Олег Кипер. Днем ранее его кандидатуру согласовал Кабинет Министров Украины.

43-летний Олег Кипер с 27 июля 2020 года Кипера возглавлял прокуратуру Киева.

Он начал работу в органах прокуратуры еще в 2001 году. В прошлом Кипер занимал должности следователя, прокурора и заместителя начальника отдела Генпрокуратуры.

С 2010 года работал заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ. В 2014 году попал под действие закона о люстрации, но через суд обжаловал свое увольнение и в 2019 году вернулся на должность старшего прокурора Главного управления надзора. Впоследствии он стал заместителем прокурора Киева, а затем был назначен прокурором Киева по решению Ирины Венедиктовой.

Как заявлял по возвращении в прокуратуру сам Кипер, свое увольнение с должности в соответствии с Законом "Об очищении власти" он считает "незаконным и безосновательным".

"Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за должности, указанной в законе... Суд, признав, что люстрация по мне была незаконной, также обязал изъять мою фамилию из списка люстрированных лиц" Министерства юстиции. Поэтому ко мне термин "люстрированный" уже не применяется", – подытожил чиновник.