Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры Олег Кипер: что о нем известно

Кабинет министров Украины согласовал назначение Кипера Олега Александровича главой Одесской облгосадминистрации. Ранее исполняющим обязанности главы ОГА был Волошенков Борис Алексеевич.

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Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Также сообщается, что с должности заместителя министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции была уволена Коломиец Валерия Рудольфовна.

43-летний Олег Александрович Кипер по сей день был руководителем Киевской городской прокуратуры. Как сообщается в общедоступных источниках, Кипер начал работать в прокуратуре еще в 2001 году. Так, в прошлом он занимал должности следователя, прокурора и заместителя начальника отдела Генпрокуратуры.

Во время президентства Виктора Януковича он был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ. На этот пост его назначил тогдашний скандальный генпрокурор Виктор Пшонка. Однако в 2014 году он был люстрирован и ему было запрещено работать в органах государственной власти до 2024 года.

Олег Кипер также безуспешно баллотировался в Одесский горсовет в 2015 году.

Однако уже в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, признав люстрацию безосновательной. Впоследствии он стал заместителем прокурора Киева, а затем был назначен прокурором Киева по решению Ирины Венедиктовой.

Напомним, что 4 мая мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу сроком 60 дней с правом на внесение залога в размере 13,4 млн грн. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд. НАБУ считает Труханова организатором коррупционной схемы присвоения более 92 млн грн.

Также сообщалось, что за мэра Одессы Труханова внесли залог 13,4 млн. грн. Как отмечается, мэр Одессы обязан носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорт.

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