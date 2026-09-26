Легитимизирует российскую агрессию: сенаторы призвали Трампа отозвать приглашение Путина на саммит G20

В США двухпартийная группа из 14 сенаторов призвала президента Дональда Трампа отозвать приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20). Он состоится в Майами (штат Флорида) в декабре этого года.

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Сенаторы подчеркнули, что глава Кремля несет полную ответственность за развязывание Россией полномасштабной войны против Украины. Текст письма опубликовала американская газета The Washington Post.

"Разрешение на его участие в саммите G20 в Соединенных Штатах вызывает серьезные опасения относительно легитимизации и нормализации правительства, которое ежедневно продолжает наносить удары по украинским гражданским объектам", – говорится в обращении к Трампу.

Ведущие сенаторы из комитетов по вооруженным силам и международным отношениям отметили, что это приглашение легитимизирует российское вторжение в Украину.

Сенаторы указали на то, что Путин, министр финансов Антон Силуанов и другие члены российской делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой национальной безопасности.

Авторы письма также считают, что у Путина не будет достаточных стимулов согласиться на перемирие с Украиной, если он не будет изолирован от остального международного сообщества.

Инициаторами письма выступили сенаторы Роджер Викер (республиканец от штата Миссисипи) и Джин Шахин (демократка от штата Нью-Гэмпшир). Викер является председателем Комитета Сената по вооруженным силам, а Шахин – ведущей демократкой в Комитете Сената по международным отношениям. Помимо них это обращение к Трампу подписали еще шесть демократов и шесть республиканцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Там считают, что присутствие главы Кремля может стать возможностью для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

В Кремле поблагодарили за приглашение и пообещали проработать этот момент.

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