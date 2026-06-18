«Путин поставил задачу»: Лавров заявил, что Россия продолжит массированные обстрелы Украины

В России заявили, что и в дальнейшем будут наносить массированные удары по Украине. В Москве это называют "ответом" на действия украинской стороны.

Видео дня

В то же время интенсивные атаки со стороны оккупантов продолжаются уже давно и не прекращаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он сказал, что Россия продолжит регулярные массированные удары. По его словам, это якобы реакция на украинские атаки и выполнение приказов российского руководства.

Он также добавил, что удары будут и дальше наноситься по объектам, которые Москва связывает с украинскими военными.

"Россия будет наносить регулярные массированные удары по объектам ВСУ в ответ на теракты Киева, поставленная Путиным задача выполняется", — – заявил Лавров.

Никаких новых подробностей Лавров не привел – по сути, это повторение предыдущих заявлений, которые Россия делает на фоне постоянных обстрелов украинских городов и инфраструктуры.

Напомним, утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Мишенью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вспыхнул мощный пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин около 5:00 утра заявил, что 15 БПЛА, летевших на Москву, были уничтожены системой ПВО. Однако вскоре он признал, что беспилотники достигли намеченных целей на территории нефтеперерабатывающего завода.

Атака осуществлялась волнами, начиная примерно с 4:30 утра. Московские власти утверждают, что по состоянию на 6:40 утра на подлете к столице и над её территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 43 беспилотников.

Также в ночь на 18 июня Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью удара стал объект топливной инфраструктуры в населенном пункте Гуково. После прилета БПЛА на местной нефтебазе начался масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!