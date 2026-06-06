"Достигнем восстановления прав": Лавров выдал абсурдное условие мира с Украиной

Руководство страны-агрессора России продолжает выдвигать требования Украине и увиливает от начала добросовестных и содержательных переговоров о мире. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в частности, заговорил об ущемлении прав русскоязычного населения.

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Также в традиционной для кремлевской пропаганды манере глава МИД РФ рассказал о "неонацистах". Заявление Лаврова опубликовали российские пропагандистские медиа.

Требования россиян

Согласно заявлению Лаврова, российская армия вторглась в Украину и убивает мирное населения с целью "восстановления прав русскоязычных людей". Министр иностранных дел РФ заявил, что против носителей русского языка в Украине якобы "развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима".

"Мы добьемся восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", – заявил Лавров.

Чего еще хочет Москва

По словам рупора Кремля Дмитрия Пескова, президент Украины Владимир Зеленский "должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России". Песков утверждает, что лишь после этого "откроется коридор к полноформатным мирным переговорам".

"Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", – сказал Песков.

Также путинский спикер выдал, что полноформатные мирные переговоры между Москвой и Киевом будут очень сложными и содержащими большое количество деталей. По словам Пескова, Россия в постоянном контакте с американцами по урегулированию войны. В частности, он отметил, что именно через Соединенные Штаты ведется обмен информацией с Украиной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

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