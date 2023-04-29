Кулеба: вступление Украины в НАТО поддержали еще две страны, коалиция увеличилась

Еще две страны-члены НАТО решили поддержать вступление Украины в этот оборонительный союз. К этой позиции они склонились после переговоров в рамках прошедшего в регионе 28 апреля Форума по восстановлению Одесщины.

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Видеть Украину полноправным членом Североатлантического альянса пока хотят не все страны-члены, однако коалиция друзей нашего государства в НАТО постоянно растет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По словам главы украинской дипломатии, по итогам дипломатических встреч в рамках Форума по восстановлению Одесщины 28 апреля еще две страны, входящие в блок НАТО, решили поддержать вступление нашего государства в Североатлантический альянс.

"Вчера по результатам переговоров ко мне подошел один из наших близких друзей, наклонился и прошептал: "Поздравляю, Дмитрий, сегодня Украина получила еще два голоса в свою поддержку в НАТО", – рассказал Кулеба.

Министр не назвал страны, которые изменили свою позицию по поводу членства Украины в Альянсе. Однако отметил, что за день общения в Одессе в разных форматах украинские дипломаты изменили мнение двух стран, которые до этого были более сдержанными. Они готовы выступить в поддержку членства Украины в НАТО в ходе июльского саммита в Вильнюсе.

"Это еще не нужен консенсус, но однозначно мы вчера в Одессе увеличили коалицию стран, которые будут бороться за максимально сильное решение относительно членства Украины в НАТО", – подчеркнул Кулеба.

Накануне, 28 апреля, в Одессе прошел Форум по восстановлению Одесщины, а также общий брифинг руководителей МИД стран Северной Европы и Балтии. В нем приняли участие министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, министерша иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсфель зарубежных дел Швеции Тобиас Бильстрём и заместитель государственного секретаря МИД Финляндии Кай Зауэр.

Напомним, 20 апреля во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим в тот день в Киев с официальным визитом, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе.

На встрече глав государств и правительств стран-членов Альянса 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, заявил глава государства, Украина ждет "очень конкретных шагов" как относительно сроков, когда наше государство может стать полноправным членом НАТО, так и определенности относительно гарантий безопасности для Украины на период до вступления в этот военный союз.