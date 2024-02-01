Вечером 29 января в информационное пространство Украины стали поступать сообщения о якобы увольнении главнокомандующего Валерия Залужного. Все, кто писали об этом, ссылались на некие источники в тех или иных структурах, в том числе и ОП, заявляя, что источники надёжные и им стоит безоговорочно доверять. Но по факту все оказалось ровным счётом наоборот, пишет Александр Коваленко для minval.az.

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На самом деле сообщения о готовящемся увольнении Валерия Залужного и конфронтации между главнокомандующим и верховным командующим блуждают в информационном пространстве с февраля 2022 года, и первоисточниками их были российские военкоры и прочие представители российской пропагандистской машины. В принципе, именно российские источники не единожды распространяли фейки о гибели не только главнокомандующего Валерия Залужного, но и главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Результат? А результат в том, что с 2022 года в Украине погибло российских генералов больше, чем в любой другой войне или конфликте за последние 50 лет.

Кроме того, именно российские командующие группами войск меняются как перчатки, не удовлетворяя своими результатами высшее командование, отправляясь, все как один, в ссылку в Сирию. Например, генерал Сердюков, бывший командующий ВДВ, за провал наступления на Киев был отправлен в Сирию. За ним последовал бывший командующий 1-ой гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель, за провал в Харьковской области. Туда же убыл генерал Попов, осмелившийся заявить, что контрбатарейная борьба СОУ намного эффективнее, чему у российской армии.

А потому распространением подобного рода слухов российская пропаганда с 2022 года старалась минимизировать эффект от собственных брёвен в глазу. Но следует понимать несколько моментов в рамках распространения данной информации.

Когда я впервые услышал в 2022 году о конфликте Залужного и Зеленского, то, в первую очередь, не имея прямого подтверждения таковым тенденциям, сделал ставку на время. Время всё расставит по местам. И оно расставило. Освобождение северного плацдарма (Черниговская, Сумская и Киевская области), освобождение Харьковской области и освобождение правобережной Херсонской области.

Из этого возникает вопрос: если два лидера страны, военный и политический, не находят между собой взаимопонимания, как страна, сопротивляющаяся такому противнику, как Россия могла не только держать оборону, но и успешно контрнаступать?

То, что у Валерия Залужного и Владимира Зеленского разные подходы и взгляды на решение одной и той же проблемы – не удивительно. Залужный – военный, а Зеленский – политик, из чего и следуют различия подходов. Но в целом, за почти 2 года это не становилось критической проблемой на поле боя.

Однако в последнее время всё чаще стал звучать довод, что растущая популярность Валерия Залужного настораживает Зеленского, который не хочет видеть конкуренцию в лице главнокомандующего, и намерен того уволить с занимаемой должности.

Именно на фоне таких вбросов и был осуществлён масштабный слив об увольнении Валерия Залужного, который так и не подтвердился. В свою очередь, многие украинские лидеры общественного мнения и журналисты запятнали себя распространением непроверенной информации, в последствии вынуждены были оправдываться, мол, указ ещё не подписан, а только готовится к подписанию. Но у этой истории изначально все не состыковывалось со здравым смыслом.

Согласно основному нарративу, президент Украины опасается конкуренции со стороны главнокомандующего, что и является причиной намерения уволить Залужного. Но главная нестыковка в этом нарративе в том, что, занимая пост главнокомандующего и будучи кадровым военным, Валерий Залужный не может заниматься политикой, а вот после увольнения для него открываются двери в этом направлении.

То есть, пытаясь избавиться от политического конкурента, Зеленский своими же руками не только создаст его, но и обеспечит ему все условия для такового становления? Как-то и близко не логично.

Есть ещё несколько факторов, говорящих о том, что пульсирующие об увольнении Залужного слухи не стыкуются между собой. В частности, пока в Украине продолжается война, президентских выборов не будет. То есть Владимиру Зеленскому не имеет смысла опасаться растущей популярности Валерия Залужного, поскольку тот опять-таки пока при исполнении не сможет заниматься политикой, а даже если и займётся, то не для выборов президента, которых в ближней перспективе не предвидится.

Отсутствие логики в слухах всегда вызывает сомнение в их правдивости и в таких случаях следует просто подождать и увидеть, подтвердятся ли они или нет. Пока, на данном этапе, подтверждения никакого не было. Исключительно слухи с нулевым фактажом.

Но, предположим, что увольнение произойдет.

В целом, Залужный – не единственный, кто занимается планированием операций по обороне и наступательным действиям, и явно его место в случае гипотетического увольнения займёт человек, владеющий информацией, введённый в курс событий. Это может быть один из генералов, непосредственно сейчас занимающийся командованием войсками на одном из направлений. Поэтому обвала системы управления уж точно не произойдёт.

С другой стороны, такое событие может иметь соответствующее морально-психологическое, деморализующее воздействие на солдат, но кратковременного характера. Куда длительным оно может быть в тылу и даже спровоцировать протестные настроения, поскольку главнокомандующий пользуется высоким авторитетом и уважением не только среди военных, но и среди гражданского населения.

Проблема в том, что россияне очень хорошо знают об этом, и могут использовать манипуляции на тему "конфликта" Залужного и Зеленского, а также гипотетического увольнения для внутренней дестабилизации и расшатывания социально-общественной обстановки в стране. Что хуже всего, для распространения таких нарративов могут использоваться внутренние силы в Украине, очень быстро позабывшие, что такое информационная гигиена и критическое мышление.