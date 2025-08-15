'На Аляску, так на Аляску': сеть взорвалась мемами о встрече Трампа с Путиным в Анкоридже. Фото

Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина вызвал бурю эмоций в социальных сетях, а мемы на эту тему заполонили весь интернет. Шутки на тему встречи возникли из-за завышенных ожиданий и одновременно из-за скептического отношения к предстоящим переговорам.

Накануне встречи Трампа и Путина в соцсетях стали появляться десятки мемов, обыгрывающих ситуацию. OBOZ.UA собрал наиболее популярные мемы на тему саммита США – Россия на Аляске.

Украинцы высмеивают саммит

Пока некоторые мировые СМИ гадают, каким результатом завершится российско-американский саммит и считают, что именно Трамп и Путин будут "решать судьбу мира", многие украинцы скептически относятся к этой встрече. Переговоры, которые в большей степени будут касаться войны в Украине, в соцсети воспринимают с юмором.

В частности, в пользователи соцсети высмеяли теорию о том, что у диктатора РФ есть двойники и накануне саммита в Кремле проводили совещание, чтобы решить, какой именно Путин поедет на Аляску.

Кроме того, в мем превратили предупреждение Центра противодействия дезинформации о том, что Путин во время своего визита на Аляску подготовил президенту США старые географические карты и традиционную лекцию по истории.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 15 августа. Она состоится на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать, что мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, в России выступили с очередными территориальными претензиями в адрес Украины. Руководство страны-агрессора заявляет, что не намерено выводить свои оккупационные войска из Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Евросоюза призвали Дональда Трампа защищать интересы Украины и Европы. В совместном заявлении, обнародованном ночью 10 августа, они отметили, что менять границы силой в современном мире – недопустимо.

