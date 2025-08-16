Соглашения нет, но переговоры 'очень продуктивные': главные тезисы саммита Трампа и Путина на Аляске

Переговоры американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа оставили мир без конкретики. Ни один из лидеров на пресс-конференции не сказал прямо, по каким вопросам им удалось или не удалось достичь согласия.

Как началась встреча

В Анкоридже для диктатора, который развязал крупнейшую войну в Европе после второй мировой и имеет ордер на арест от Международного уголовного суда, расстелили красную дорожку. И одновременно Белый дом решил продемонстрировать военную мощь своей страны – в небе над военной базой Элмендорф-Ричардсон пролетели пять самолетов ВВС США, в том числе стратегический бомбардировщик B-2, – как раз так, чтобы российский "президент" их увидел.

Трамп зааплодировал Путину, когда тот шел ему на встречу. Однако этот момент вырезали из официальных роликов в соцсетях Белого дома.

Рукопожатия, улыбки, один лимузин на двоих – и Трамп с Путиным отправились на первые за шесть лет личные переговоры.

Как проходили переговоры

План встречи либо был неправильно анонсирован российской стороной, либо его изменили едва ли не в последний момент.

Спикер Кремля Дмитрий Песков еще вечером в пятницу заявлял, что разговоры лидеров в целом могут длиться "минимум шесть-семь часов". Однако встреча продолжалась более двух с половиной часов.

Также ранее сообщалось, что обсуждения стартуют со встречи Трампа и Путинатет-а-тет. В итоге все началось с формата "три на три": к Трампу с Путиным присоединились Марко Рубио, Стив Уиткофф, Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, информировала, что формат изменил американский президент.

После окончания переговоров запланированные ранее расширенные переговоры и совместный обед делегаций США и РФ были отменены.

О чем шла речь на пресс-конференции

Первым начал говорить Путин, что является нарушением традиции, ведь обычно на двусторонних встречах первой речь произносит сторона, которая принимает саммит. Путин выступал почти восемь минут и читал слова по бумажке; Трамп выступал без заготовленного текста, но закончил вдвое быстрее, – его выступление длилось почти четыре минуты.

Договоренностей о прекращении огня, даже частичном, перемирии или "обмене территориями" не было. "Нет соглашения, пока не достигнуто соглашение", – сказал президент Соединенных Штатов на пресс-конференции перед журналистами, где вопросы СМИ не задавали. Это можно интерпретировать как признание того, что они не смогли договориться о "режиме тишины" здесь и сейчас.

Путин снова заявил, что хочет "устранения всех причин кризиса", а также упомянул о "безопасности Украины". "Должны обеспечить и безопасность Украины, мы готовы над этим работать", – цинично заявил он.

Основные тезисы выступления Путина

– "Должны быть устранены все причины кризиса, обеспечен учет всех законных беспокойств России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности, в Европе и в целом";

– "Должны обеспечить и безопасность Украины, мы готовы над этим работать";

– "Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет путь к миру в Украине";

– "Рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не будут чинить препятствий, не будут делать попыток за счет провокаций и закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс";

– "Если бы Трамп был президентом, войны бы не было".

Основные тезисы выступления Трампа:

– "Очень глубокая и продуктивная встреча. Много аспектов, с которыми мы согласились. Было несколько больших, где мы не совсем [пришли к согласию], но мы продвинулись".

– "Нет соглашения, пока не достигнуто соглашение. Я вскоре позвоню в НАТО. Я позвоню некоторым людям, которым считаю нужным, и, конечно, я позвоню президенту [Владимиру] Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. В итоге решение за ними".

– "Здесь присутствуют прекрасные российские представители бизнеса. Мы ожидаем сотрудничества. Мы пытаемся решить это. Мы сделали огромный прогресс сегодня. У нас всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным. Мы будем иметь хороший шанс взаимодействовать, когда это закончится".

– "Я начну с нескольких звонков и скажу, что произошло. Но мы имели чрезвычайно продуктивную встречу и многие вопросы были согласованы. Но кое-что осталось. Среди них один особенно значительный. Но мы имеем хороший шанс прийти к этому".

– "Я надеюсь иметь хорошие продуктивные встречи с этими людьми в будущем, но давайте сделаем самую продуктивную сейчас: мы собираемся остановить... Реально, 5-7 тысяч человек в неделю погибает. И президент Путин хочет увидеть [конец этому] так же, как и я".

– "Мы вскоре снова поговорим и, возможно, я вскоре увижу вас очень скоро. Большое спасибо вам, Владимир".

Договоренностей нет, но нет и санкций

Американский президент допускал возможность введения дополнительных санкций против Москвы в случае несогласия на перемирие или "режим тишины". Но Трамп на пресс-конференции назвал встречу на Аляске продуктивной и не упоминал о возможности новых экономических ограничений в отношении государства-агрессора.

После саммита он дал интервью Fox News, в котором прояснил свою позицию. Трамп сказал, что "учитывая то, что произошло сегодня, я не думаю, что должен думать о возможном увеличении тарифов в отношении Китая". Но он также добавил, что, возможно, подумает над этим "через две-три недели".

Президент США также заверил, что Путин хочет "решить проблему", Россия и Украина якобы близки к соглашению. Каким может быть это соглашение, Трамп не уточнил.

В то же время он заявил, что "теперь дело за президентом Зеленским", и сказал, что готов организовать встречу Путина и Зеленского уже на следующей неделе.

"Сейчас они [Россия и Украина] собираются организовать встречу президента Зеленского с "президентом" Путиным. А я, кажется, даже не просил их об этом. Не то чтобы я хотел там быть, но я хочу убедиться, что это будет сделано", – отметил глава Белого дома.

Трамп посоветовал украинскому президенту соглашаться на сделку с Путиным: "Россия – очень мощное государство, а они – нет".

