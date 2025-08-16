'Это еще совсем не решенное дело': Трамп отказался назвать главное разногласие с Путиным

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп назвал саммит "очень успешным". По его словам, во время "очень откровенного разговора" удалось достичь "прогресса", однако признал, что между США и РФ осталось нерешенным "ключевое разногласие".

Видео дня

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News после встречи с Путиным. О чем договориться не удалось, он объяснять отказался.

Что сказал Дональд Трамп

По словам Трампа, его "очень откровенный" разговор с Путиным якобы привел к "прогрессу" в вопросе завершения российско-украинской войны. Правда, описал этот "прогресс" Трамп в привычной для него манере.

"Мы говорили очень откровенно. Я думаю, он (Путин. – Ред.) хочет это завершить", – сказал Трамп.

В чем проявляется это желание, президент США не уточнил. Зато он отметил, что любое решение по завершению Украины должен согласовать президент нашего государства Владимир Зеленский.

В то же время Трамп отказался во время интервью конкретизировать сказанные им на совместной с Путиным пресс-конференции слова о том, что остался "один большой вопрос", по которому американскому президенту и российскому диктатору не удалось прийти к согласию.

"Я бы предпочел этого не делать (рассказывать о сути главного разногласия с Путиным. – Ред.). Думаю, кто-то все равно это обнародует... Я хочу посмотреть, сможем ли мы это завершить. Это еще совсем не решенное дело. И Украина должна согласиться... президент Зеленский должен согласиться", – заявил президент США.

Он также заявил, что надеется на то, что мирного соглашения в конце концов удастся достичь

"Это было бы большим достижением для них. Не для меня. Для них", – подчеркнул Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча Трампа с Путиным. После переговоров с российским диктатором президент США заявил, что они прошли на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе".

Однако Трамп был вынужден признать, что пока что "соглашение не достигнуто", а сами переговоры завершились раньше, чем ожидалось.

Утром 16 августа, как только президентский самолет приземлился в Вашингтоне, Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран НАТО. В ходе "очень непростого" разговора, как утверждают инсайдеры, Трамп констатировал, что Путин отказался от прекращения огня и что он хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение". Во время разговора Трамп также пригласил Зеленского в Белый дом: визит состоится в понедельник, 18 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!