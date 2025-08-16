'Путину удалось выиграть время для войны': как американские СМИ отреагировали на результаты саммита на Аляске

После встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным никаких конкретных договоренностей не было достигнуто – или, по крайней мере, о них до сих пор не объявили публично. Выглядит так, что с Аляски Трамп вернулся с пустыми руками.

Зато Путин получил, что хотел – и даже больше. Как о саммите в Анкоридже пишут американские СМИ, читайте дальше.

Что пишут о встрече на Аляске и ее результатах американские СМИ

Анализируя результаты спешно организованного и не менее неожиданно законченного саммита Трампа и Путина, в CNN подчеркнули: президенту США и российскому диктатору, очевидно, не удалось о чем-то договориться. Сами Трамп и Путин на короткой пресс-конференции ограничились общими фразами о "достижении прогресса", без уточнения, в чем он заключается. А постоянные попытки Трампа переложить ответственность за дальнейшие события на президента Украины Владимира Зеленского, который "должен заключить соглашение", показали: никаких реальных договоренностей достичь не удалось, как и прекращения огня, за которым президент США, по его же словам, ехал в Анкоридж.

Впрочем, констатируют в CNN, если Трамп вернулся с Аляски с пустыми руками (что было ожидаемо, учитывая сложность задачи), о Путине сказать этого нельзя: саммит способствовал возвращению российского диктатора и разыскиваемого Международным уголовным судом военного преступника к дипломатической жизни после лет международной изоляции.

После разговора с Путиным Трамп назвал встречу "чрезвычайно продуктивной" и заявил о "согласовании многих пунктов". Часть вопросов, по которым не удалось прийти к согласию, по версии Трампа "не такие уж и важные" – кроме "одного важнейшего".

"Мы не достигли цели, но у нас есть очень хорошие шансы достичь ее", – сказал Трамп.

При этом он намекнул, что среди обсуждаемых вопросов были территориальные уступки Украины в пользу агрессора и участие США в гарантиях безопасности для Киева – и здесь, по словам Трампа, они с Путиным "в основном достигли согласия", а Украина "должна на это согласиться".

Вопрос же трехсторонней встречи с участием Зеленского Трамп в присутствии Путина на пресс-конференции не поднимал, зато российский диктатор предложил президенту США в следующий раз прилететь в Москву.

Для Путина, напоминает CNN, поездка на Аляску стала первым визитом в Америку за последние 10 лет, с тех пор как он начал агрессию против Украины. С 2022 года ему была закрыта дорога во многие другие страны Запада. Но с приземлением самолета российского диктатора в Анкоридже международная изоляция Путина закончилась. Причем из дипломатического "потустороннего мира" Трамп вернул его с большой помпой: с красной дорожкой, пролетом истребителей, аплодисментами и рукопожатием с президентом США. И эти действия главы государства с крупнейшей экономикой и самой мощной армией мира "подорвали попытки дипломатически изолировать" военного преступника больше, чем это мог сделать кто-либо другой.

Журналисты отмечают: неожиданный отход Трампа от предыдущей практики разговоров "тет-а-тет" и встреча с Путиным в формате "3 на 3" дает надежду, что в ближайшее время некоторые подробности реальных переговоров могут быть приоткрыты – особенно в случае, если Россия привычно попытается исказить реальные договоренности в свою пользу.

Неизвестным останется лишь то, о чем могли договориться Трамп и Путин, когда направлялись к месту проведения саммита в одном авто, где рядом с ними не было даже переводчиков.

Издание The New York Times согласилось с оценкой коллег из CNN: сколько бы Путин и Трамп не заявляли о прогрессе, соглашение по завершению российско-украинской войны остается таким же далеким, как и до саммита на Аляске.

Добиться от Путина согласия на немедленное прекращение огня Трамп не смог. Зато приветствовал российского диктатора на американской земле он на удивление тепло. А выступая перед журналистами, оба лидера вместо сообщить о конкретных результатах переговоров разводились о "фантастической встрече", "значительном прогрессе", "замечательных отношениях" и осыпали друг друга комплиментами.

Что касается соглашения, то, ограничившись общими словами о "согласии" и "взаимопонимании", Трамп и Путин не захотели отвечать на вопросы журналистов. Трамп лишь отметил, что "впоследствии позвонит" лидерам НАТО и президенту Зеленскому, констатировали в The New York Times.

Издание назвало саммит на Аляске "большой дипломатической авантюрой Трампа", которая не могла бы прийти в голову никому из его предшественников, а также "победой Путина", который годами был нежелательным на Западе, а теперь "фактически освободился от дипломатической изоляции".

"Трудно представить себе событие, которое могло бы пройти лучше с точки зрения российского лидера, который публично не обязался прекратить свое нападение на Украину, однако к нему относились как к ценному другу. Господин Трамп не обвинял господина Путина в развязывании жестокой войны и ушел, не упомянув о санкциях, которые он всего несколько часов назад угрожал ввести, если соглашения не будет", – отметили в издании, добавив, что подсанкционного преступника в США Трамп встречал не где-нибудь, а на "военной базе, которая находится на передовой обороны американской территории от возможной российской агрессии".

В Демократической партии США прием Путина на американской земле назвали "опасным сигналом". А то, как Трамп дружелюбно пожимал руку диктатору и позировал с ним для совместных фото, "легитимизирует военные преступления, посылает другим автократам или злым людям во всем мире сообщение о том, что они могут избежать наказания за убийство мирных жителей и все равно получить фотосессию с президентом Соединенных Штатов", отметил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Издание также упомянуло о том, что пока Путин фотографировался с Трампом, российские войска продолжали обстреливать украинцев, что министр иностранных дел РФ прибыл на Аляску в свитшоте с надписью "СССР", что Путин откровенно заискивал перед Трампом и одновременно повторял свою мантру о "необходимости устранения коренных причин войны", а также о том, что после саммита президент США напрочь "забыл" о важности прекращения огня и настаивании на встрече Путина с Зеленским.

Между тем бывший руководитель московского бюро газеты Times Серж Шмеманн главным результатом саммита на Аляске назвал то, что "Путину снова удалось выиграть больше времени для продолжения войны". Трамп же никаких явных результатов не достиг и, прогнозирует Шмеманн,"может просто потерять интерес к попыткам прекратить войну".

А издание Politico к анализу встречи на Аляске подошло с позиции желания Трампа во что бы то ни стало получить Нобелевскую премию мира и его уверенности в собственной исключительной проницательности, силе и мастерстве в заключении сделок.

Анонимные чиновники из Белого дома в разговоре с изданием подчеркнули, что Трамп наслаждается своей ролью "главного миротворца" и указывают, что он будет выдавать за собственную победу как успехи, так и неудачи.

Президент США, а за ним и его окружение приписывают Трампу роль в завершении конфликтов, прекращении огня или заключении определённых соглашений в случаях с Ираном и Израилем, Руандой и Демократической Республикой Конго, Индией и Пакистаном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также США и хуситами в Йемене. В случае с попытками добиться прекращения войн в Газе и Украине пока ему похвастаться нечем.

В то же время близкие к Трампу люди говорят: на каждой из подписанных сделок США имели определенную экономическую выгоду. Сомнения вызывает как искренность президента США в якобы стремлении к обеспечению мира, так и постоянство таких соглашений.

"Он заставил их подписать соглашение о прекращении огня, чтобы убедиться, что они смогут выполнить свои торговые соглашения. Возможно, прекращение огня продлится дольше, чем несколько дней. Кто знает? Основные причины напряженности, пограничные проблемы, не были решены", – отметил экс-советник Трампа по национальной безопасности во время его первого президентского срока Джон Болтон.

Поэтому и способность Трампа достичь завершения российско-украинской войны во время встречи на Аляске в Politico ставили под сомнение еще до начала саммита.

